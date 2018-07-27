Премьер Украины про газ: Стоило наступить декабрю, как любая власть преклоняла голову и колено и ползла в Москву

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал сохранить энергетическую независимость страны. Он отметил, что прежние власти в Киеве каждый декабрь «преклоняли голову и колено и ползли в Москву», чтобы договориться о цене на газ и о его транзите.

Расшифровка его выступления на заседании украинского правительства опубликована на сайте кабмина 27 июля.

По словам Гройсмана, Украина обладает «вторыми, третьими по размерам запасами природного газа в своих недрах», но они были заброшены, поскольку страна закупала топливо у России.

Премьер сказал, что для его страны важно сохранить в том числе энергетическую независимость. Поэтому, по его словам, задача нынешних украинских властей — открыть все геологические данные по запасам и дать возможность украинскому и международному бизнесу их разрабатывать «на основе прозрачных аукционов».

По его словам, на аукцион можно выставить 44 участка с суммарными запасами в 150 млрд кубометров. При этом Гройсман добавил, что месторождения нуждаются в финансировании и поставках новых технологий.

В мае председатель украинской Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк заявила, что цены на газ для граждан Украины могут подняться на 65%-70%.

В июне президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Киев создаёт группу в Евросоюзе, которая должна остановить строительство российского газопровода «Северный поток — 2»