Ночной пожар на Латышских Стрелков унес две жизни

Два человека погибли при квартирном пожаре в Невском районе Петербурга в ночь на 27 июля.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, накануне в 23.08 огнеборцев вызвали на улицу Латышских Стрелков, 5, корпус 1. На шестом этаже 12-этажного жилого дома горела двухкомнатная квартира. Возгорание ликвидировали после полуночи.

По данным «Фонтанки», пожар унес две жизни. В помещении нашли обгоревшее тело мужчины — предположительно, 46-летнего хозяина жилья. А на лестничной площадке увидели останки неизвестной женщины лет 40. Она, предположительно, отравилась угарным газом.

В соцсетях есть фото и видео с места происшествия. На кадрах видно, что пламя бушевало сильное: огонь вырывался из окна квартиры. Местные жители отмечают: сотрудники МЧС приехали быстро, но из-за припаркованных машин не могли проехать к дому.