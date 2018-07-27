Антимонопольщики взялись за производителей смартфонов. Гаджеты хотят оснастить российским софтом

Производителей смартфонов, которые продаются на российском рынке, могут обязать по умолчанию устанавливать отечественные мобильные приложения. С инициативой выступила Федеральная антимонопольная служба, пишет 27 июля «Коммерсантъ».

Ведомство отметило, что граждане жалуются на невозможность удалить из гаджетов предустановленные браузеры, аудиоплееры, клиенты для электронной почты, и решило исправить это, законодательно закрепив обязанность обеспечить российские аналоги и право удалять приложения, за исключением сервисных.

Поправки, по планам антимонопольщиков, подготовят к апрелю 2019 года. К разработке законопроекта также подключили Минкомсвязи и Роспотребнадзор.

По данным «Коммерсанта», отечественные мобильные приложения заняли 11 место по числу скачиваний в 2017 году. Лидируют VK от «ВКонтакте», «Сбербанк Онлайн», «Юла», Avito, «Яндекс Браузер», Joom, поиск «Яндекса» и другие.