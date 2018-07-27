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Бизнес
27.07.2018 08:10
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Facebook установил исторический антирекорд фондового рынка. За день соцсеть потеряла 119 миллиардов долларов

Капитализация социальной сети Facebook за один день рухнула на 119,4 миллиарда долларов. Настроение инвесторов определила публикация квартального отчета компании.

Как 27 июля сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg, на момент закрытия биржевых торгов ценные бумаги соцсети стоили 176,26 миллиарда долларов, потеряв 19 процентов цены. Накануне капитализация оценивалась примерно в 629,71 миллиарда долларов. Подобное падение, по информации агентства, стало самым крупным снижением капитализации компании за день в истории фондового рынка США.

Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг в связи с этим опустился в рейтинге самых богатых людей мира по индексу Bloomberg Billionaires Index с третьей до шестой позиции. За день на фоне снижения акций компании он потерял почти 15,9 млрд долларов, следует из данных на сайте агентства.

Негативное влияние на стоимость акций оказали данные о снижении темпов роста выручки Facebook, которые оказались хуже прогнозов. Кроме того, беспокойство у инвесторов вызвал прогноз, согласно которому выручка Facebook в будущем будет расти более медленными темпами.

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