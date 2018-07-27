Пассажирские самолеты кружили над Пулково, пропуская Дмитрия Медведева. С ним прилетела свита

Аэропорт «Пулково» переходил на внештатную работу вечером 26 июля из-за прилета премьер-министра России. Пока правительственную делегацию ждали и обслуживали, в небе кружили обычные рейсовые самолеты.

Ил-96 спецотряда «Россия» приземлился в Пулково в 18.52, о чем свидетельствуют данные сайта Flightradar24. В 19.35 прилетел еще один самолет с высокопоставленными чиновниками — A319.

Через несколько минут на федеральных лентах появились сообщения о прибытии Медведева в Петербург на заседание Евразийского межправительственного совета.

В небе над Пулково ждали гражданские самолеты. Борт Finnair из Хельсинки намотал пять кругов над Финским заливом, пока не получил добро на посадку. Самолет из Самары составил ему конкуренцию, полчаса сжигая топливо над югом города. Лайнер из Симферополя, не дожидаясь полного опустошения баков, покружил и улетел в Москву, запросив посадку во «Внуково». На борту воздушного судна находились семьи из Петербурга, которые возвращались из отпуска, в том числе с грудными детьми.

На земле последствия приезда Медведева тоже ощутили. ГАИ перекрыла платный ЗСД и кольцевую дорогу.