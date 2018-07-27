«Есть весомые доказательства преступной деятельности». Греческие власти заявили, что причиной пожаров мог быть поджог

У греческих властей есть «серьезные основания» полагать, что сильнейшие за последнее время лесные пожары могли быть вызваны поджогами.

Анализ снимков, сделанных со спутников, и проверка в охваченных огнем районах указывают, что пожар возник в нескольких местах за короткий промежуток времени, что может быть вызвано человеческим фактором. Об этом 26 июля сообщает местное издание Ekathimerini.

«У нас есть серьезные основания и весомые доказательства преступной деятельности, стоящей за поджогами», – заявил греческий министр по делам правопорядка и защиты граждан Никос Тоскас.

Ранее пожарная служба провела расследование, чтобы выяснить, как начались лесные пожары, в которых погибли десятки человек. Однако точную причину установить не удалось.

Напомним, что лесные пожары охватили юго-восток Греции, вплотную приблизившись к столице. В результате удара стихии погибли более 80 человек, несколько сотен пострадали. Греческие и немецкие специалисты сейчас работают, чтобы опознать тела погибших. Мировые лидеры, включая президента России Владимира Путина, выразили соболезнования греческому народу.