В Европе создали робота-кентавра. Он будет участвовать в спасательных операциях

Разработчики из Италии представили четвероного телеуправляемого робота-кентавра Centauro, которые должен стать помощником спасателей в сложных условиях. Об этом сообщает издание Spectrum.

Ученые указывают, что зачастую работа во время стихийных бедствий или катастроф может представлять серьезную опасность для людей, поэтому эффективнее будет использовать роботов, которыми можно управлять с дистанции. Робокентавр имеет четыре ноги, которые оснащены колесиками, однако он способен передвигаться и на четырех конечностях, что делает его очень мобильным. Помимо этого у него есть руки, которыми он может переключать манипуляторы и выполнять различные действия. Итальянский кентавр способен работать и в автономном режиме, так как он оснащен различными камерами и датчиками.

В высоту разработка достигает 1,5 метров и весит 93 кг. Робот способен работать 2,5 часа, пользуясь лишь встроенными аккумуляторами. Управлять кентавром можно будет при помощи специально экзоскелета, что напоминает ранние разработки Sarcos Robotics и Toyota.

Напомним, что российский Фонд перспективных исследований (ФПИ) также занимается разработкой четвероногого робота по заказу нескольких ведомств. В Америке компания Boston Dynamics создала модель Big Dog для вооруженных сил США, которая способна переносить грузы военных. Кроме того, в 2019 году будет налажено серийное производство четвероногих роботов.