Строительство
СКК уходит к СКА. Смольный ликвидирует ГУП «Петербургский спортивно-концертный комплекс»
ГУП «Петербургский спортивно-концертный комплекс» будет ликвидирован. Как стало известно "Фонтанке", соответствующий проект постановления уже подготовлен в Смольном. Планируется, что в ближайшее время он будет утвержден.
«Петербургский СКК» являлся коммерческой организацией и находился в ведомственном подчинении комитета по физической культуре и спорту.
Напомним, сам комплекс вскоре пойдёт под реконструкцию: хоккейный клуб СКА намерен осовременить его. Частью проекта реконструкции станет большой новый жилой район рядом со спортивным комплексом — на 300 тысяч метров жилья. Под реализацию этого проекта Смольный недавно принял закон о так называемых масштабных инвестиционных проектах со стоимостью более 15 млрд рублей: инвесторы, реализующие такие проекты, получат землю целевым назначением, без торгов.
Отметим, Смольный и ХК СКА собираются реконструировать СКК на условиях государственно-частного партнерства.
Справка:
Реконструкция СКК может обойтись хоккейному клубу в сумму от 1 до 2,2 млрд руб. При этом итоговая вместимость стадиона составит 20 тысяч зрителей. Девелопмент прилегающей территории, на которой можно построить до 70 тыс. кв. м. недвижимости, может обойтись еще в 4 – 5 млрд руб. Отметим, что вместимость 20 тысяч зрителей сделает СКК крупнейшей ледовой ареной в Европе и, таким образом, петербургская площадка обгонит по этому показателю кельнскую Lanxess Arena, рассчитанную на 18,5 тыс. зрителей.