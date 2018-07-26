СКК уходит к СКА. Смольный ликвидирует ГУП «Петербургский спортивно-концертный комплекс»

ГУП «Петербургский спортивно-концертный комплекс» будет ликвидирован. Как стало известно "Фонтанке", соответствующий проект постановления уже подготовлен в Смольном. Планируется, что в ближайшее время он будет утвержден.

«Петербургский СКК» являлся коммерческой организацией и находился в ведомственном подчинении комитета по физической культуре и спорту.

Напомним, сам комплекс вскоре пойдёт под реконструкцию: хоккейный клуб СКА намерен осовременить его. Частью проекта реконструкции станет большой новый жилой район рядом со спортивным комплексом — на 300 тысяч метров жилья. Под реализацию этого проекта Смольный недавно принял закон о так называемых масштабных инвестиционных проектах со стоимостью более 15 млрд рублей: инвесторы, реализующие такие проекты, получат землю целевым назначением, без торгов.

Отметим, Смольный и ХК СКА собираются реконструировать СКК на условиях государственно-частного партнерства.