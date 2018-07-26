США могут ввести новые санкции против России осенью. До выборов в Конгресс

Американские власти примут новые антироссийские санкции до выборов в Конгресс в ноябре 2018-го. Как передает Bloomberg, об этом 26 июля заявил сенатор-республиканец Боб Коркер.

Он уточнил, что в Конгрессе уже запланированы слушания по этому поводу. Некоторые конгрессмены высказывали опасения, что Россия может вмешаться в выборы в ноябре, чтобы усилить свои позиции в США. Возможно, именно этим и вызвана спешка с принятием новых санкций.

Напомним, ранее на этой неделе стало известно, что двое американских сенаторов от Демократической и Республиканской партий Линдси Грэм и Боб Менендес начали работу над новым пакетом санкций против России. Новые ограничения будут направлены на российский госдолг, энергетический и финансовый секторы. Отдельно указано на необходимость введения санкций против российских хакеров. Правда, позже некоторые СМИ сообщили, что большинство в Сенате и Конгрессе США пытается спустить на тормозах вступление в силу новых ограничений. «Фонтанка» подробно писала обо всех перипетиях этого процесса.