США признали Россию одним из лидеров в кибершпионаже

Американский национальный центр контрразведки и безопасности заявил, что российские спецслужбы остаются одними из самых эффективных в вопросе кибершпионажа за государственными органами и важнейшими стратегическими объектами США.

Россию интересуют секретные данные о новых технологиях и сведения о различных секторах американской экономики, ради этого российские хакеры проводят «сложные и крупномасштабные операции». Об этом 26 июля сообщает Abc News со ссылкой на доклад центра разведки и безопасности.

Разведка США считает, что российский кибершпионаж останется и в будущем. Отмечается, что Россия готова вкладывать средства, чтобы заполучить секретные данные из Америки.

«Россия проводит дерзкие кибероперации для сбора информации, которая может помочь Москве принять нужные решения и принести пользу ее экономике», – говорится в докладе.

Напомним, что США неоднократно обращали внимание на деятельность России в киберпространстве. Так, российских хаккеров обвиняли в воздействии на выборы в США, взломе сайтов Демократической партии и энергетических компаний. Под горячую руку попала и «Лаборатория Касперского», продукты которой якобы представляют риски для информационной безопасности страны.