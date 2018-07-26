Путин рассказал, когда пойдет в ресторан с Эрдоганом

Владимир Путин провел встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита стран БРИКС в Йоханнесбурге в ЮАР.

Как пишет 26 июля РБК со ссылкой на ТАСС, президент России напомнил лидеру Турции про его обещание сходить вместе с ресторан. Эрдоган предложил пойти хоть прямо сейчас, однако Путин сказал, что для этого придется выполнить важное условие. По словам российского президента, они пообедают вместе в ресторане, когда Эрдоган пустит мясную продукцию из России на турецкий рынок, и блюда из него будут подавать и в заведениях общественного питания. «Я с большим удовольствием, буду ждать Вас», — заявил президент Турции.