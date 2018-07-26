СМИ: Иосиф Кобзон госпитализирован в столичную клинику в тяжелом состоянии
Народного артиста, депутата Госдумы Иосифа Кобзона положили в больницу в Москве, он находится в тяжелом состоянии. Об этом 26 июля сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Причина госпитализации неизвестна. Источник РИА «Новости» в Госдуме рассказал, что «состояние Кобзона тяжёлое, но он стабилен». Отметим, в прошлый раз Кобзона госпитализировали в июне, тогда сообщалось о плановом обследовании. В 2005 году у народного артиста диагностировали онкологическое заболевание, он перенес две операции и находится с тех пор под постоянным наблюдением врачей. Курсы лечения Кобзон проходил в Израиле и Германии.
Справка:
Иосиф Кобзон родился в 1937 году в Донецкой области. Детство и юность, за исключением нескольких лет эвакуации во время Великой отечественной войны, провёл на Украине. Окончил Днепропетровский горный техникум, в студенческие годы начал выступать на сцене. В конце 1950-х переехал в Москву, где стал солистом Всесоюзного радио, а затем Госконцерта и Москонцерта.
Слава к Кобзону пришла в середине 1960-х — благодаря песне «А у нас во дворе» Аркадия Островского на стихи Льва Ошанина. Лирико-драматический баритон позволял артисту исполнять классические романсы, лирические песни, опереточные арии. Тем не менее больше всего публике известны патриотические композиции в исполнении Кобзона — «День Победы», «С чего начинается Родина», «Я люблю тебя, жизнь».
Певец несколько раз избирался в Государственную думу, участвовал в переговорах по освобождению заложников из театрального центра на Дубровке. Во время конфликта на юго-востоке Украины поддержал позицию непризнанных ДНР и ЛНР, за что был лишён на Украине большинства званий и наград.