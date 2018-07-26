СМИ: Иосиф Кобзон госпитализирован в столичную клинику в тяжелом состоянии

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Иосиф Кобзон родился в 1937 году в Донецкой области. Детство и юность, за исключением нескольких лет эвакуации во время Великой отечественной войны, провёл на Украине. Окончил Днепропетровский горный техникум, в студенческие годы начал выступать на сцене. В конце 1950-х переехал в Москву, где стал солистом Всесоюзного радио, а затем Госконцерта и Москонцерта.

Слава к Кобзону пришла в середине 1960-х — благодаря песне «А у нас во дворе» Аркадия Островского на стихи Льва Ошанина. Лирико-драматический баритон позволял артисту исполнять классические романсы, лирические песни, опереточные арии. Тем не менее больше всего публике известны патриотические композиции в исполнении Кобзона — «День Победы», «С чего начинается Родина», «Я люблю тебя, жизнь».

Певец несколько раз избирался в Государственную думу, участвовал в переговорах по освобождению заложников из театрального центра на Дубровке. Во время конфликта на юго-востоке Украины поддержал позицию непризнанных ДНР и ЛНР, за что был лишён на Украине большинства званий и наград.