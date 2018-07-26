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Общество
26.07.2018 22:17
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У россиянки Бутиной, задержанной в США, нашли связи с семьей Рокфеллеров

Мария Бутина, которую в США обвиняют в работе в качестве незарегистрированного иностранного агента на российское правительство, имела связи с наследником семьи  Рокфеллеров — Джорджем О'Нилом.

Во время своего пребывания в Америке Бутина загорелась идеей создания ужинов для российской и американской элиты, а организатором этих встреч вызвался стать Джордж О'Нил. Об этом 26 июля сообщает Bloomberg. 

Рокфеллер-младший никогда не скрывал того, что придерживается идеи улучшения отношений с Россией, поэтому и согласился помочь в организации встреч для налаживания связей. Бизнесмен подтвердил, что в 2017 году при его посредничестве такая встреча состоялась, и на ней присутствовали российские чиновники, а также представители Республиканской партии США. «Встреча была призвана поддержать конструктивный диалог и нанести удар по русофобии», – заметил Джордж О'Нил.

О серьезности этого мероприятия, как пишет американское издание, можно судить по письмам Бутиной, в которых она намекала, что среди гостей будут очень влиятельные люди, близкие к высшему руководству России. В другом письме она благодарит за организацию вечера, намекая на то, что усилия оценил сам президент. 

«Отпрыск клана Рокфеллера, Джордж Д. О'Нил-младший, был одним из тех американских консерваторов, кто мог помочь Марии Бутиной создать секретную линию связи, которая тянется в Кремль», – резюмирует деловое издание.

Мария Бутина была задержана в США 15 июля по обвинению в связях с российской разведкой и работе иностранным агентом без регистрации. По версии ФБР, она предлагала секс в обмен на должности в американских организациях. 18 июля суд постановил, что Бутина при отсутствии социальных связей на территории США, под тяжестью обвинений, предусматривающих 15-летний срок лишения свободы, и с учетом собранных доказательств не может рассчитывать на меру пресечения в виде залога. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Майком Помпео 21 июля потребовал освободить россиянку, заявив, что обвинения сфабрикованы.

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