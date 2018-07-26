Борт из Симферополя не долетел в Петербург из-за рейса важных персон

Возвращение петербуржцев из Симферополя отсрочили литерные мероприятия в Пулково. Командир судна решил не дожидаться разрешения на посадку, а сделать крюк через столицу.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, рейс из Симферополя в петербургском аэропорту ждали в 19:10, но вовремя самолёт не приземлился. Через сорок минут он совершил посадку в московском Внуково. Смену маршрута пассажирам объяснили некими «мероприятиями» и пообещали в столице не задерживаться.

«Этим рейсом с отдыха возвращаются семьи с детьми, в том числе грудными», – жалуются на неудобства пассажиры.

В Пулково крюк через Москву подтвердили, уточнив, что в аэропорту проводились «литерные мероприятия». Длительность не превысила получаса, но командир воздушного судна после нескольких кругов над аэропортом принял решение уходить на посадку во Внуково. В Петербург самолёт должен вернуться к десяти часам вечера. Отметим, сейчас "Пулково" работает в штатном режиме.

Литерными рейсами летают высокопоставленные персоны: первое и второе лицо государства, патриарх. Могут пользоваться ими и депутаты Госдумы. Точное время прибытия в таких случаях никто не заявляет, обычные рейсы отправляют на дополнительный круг.

Вероятно, литерный рейс улетал из Петербурга, поскольку около пяти вечера водители сетовали на закрытый въезд на ЗСД с Краснопутиловской улицы. До этого сообщали о перекрытиях на КАД.