Происшествия
Юлия Скрипаль, пострадавшая от «Новичка», вышла на связь с родственниками
Племянница Сергея Скрипаля, которого пытались отравить в британском Солсбери, заявила, что ей после нескольких попыток удалось поговорить с дочерью экс-полковника ГРУ.
Проживающая в России родственница жертв атаки «Новичком» Виктория рассказала, что Юлия позвонила в день рождения ее и матери Сергея, чтобы поздравить и передать сообщение от экс-полковника ГРУ. «[Дочь Скрипаля] отметила, что отец не может разговаривать, потому что у него установлена трахеостома. Ее снимут через три дня, и он сам позвонит, а сейчас он сильно хрипит и его будет не слышно», – поделилась подробностями телефонного разговора Виктория на ток-шоу «Пусть говорят».
«Состоялся полноценный разговор», – резюмировала племянница Скрипаля.
Раньше Виктория неоднократно пыталась связаться с Юлией, которую выписали из больницы после атаки в Солсбери. Однако никакой информации от родственницы она не получила, так как Юлия не отвечала на письма. Виктория хотела сама съездить в Великобританию, но столкнулась с трудностями при получении визы.
Справка:
4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Соединенном Королевстве в 2010 году, и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в городе Солсбери. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению шпиона на основании того, что на месте преступления были якобы обнаружены следы вещества типа «Новичок». Россия обвинения категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами. 19 июля СМИ со ссылкой на источники в полиции королевства заявили, что правоохранительным органам удалось опознать отравителей Скрипалей. Министерство безопасности, в свою очередь, назвало эту информацию «дикой спекуляцией».