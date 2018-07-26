Юлия Скрипаль, пострадавшая от «Новичка», вышла на связь с родственниками

Племянница Сергея Скрипаля, которого пытались отравить в британском Солсбери, заявила, что ей после нескольких попыток удалось поговорить с дочерью экс-полковника ГРУ.

Проживающая в России родственница жертв атаки «Новичком» Виктория рассказала, что Юлия позвонила в день рождения ее и матери Сергея, чтобы поздравить и передать сообщение от экс-полковника ГРУ. «[Дочь Скрипаля] отметила, что отец не может разговаривать, потому что у него установлена трахеостома. Ее снимут через три дня, и он сам позвонит, а сейчас он сильно хрипит и его будет не слышно», – поделилась подробностями телефонного разговора Виктория на ток-шоу «Пусть говорят».

«Состоялся полноценный разговор», – резюмировала племянница Скрипаля.

Раньше Виктория неоднократно пыталась связаться с Юлией, которую выписали из больницы после атаки в Солсбери. Однако никакой информации от родственницы она не получила, так как Юлия не отвечала на письма. Виктория хотела сама съездить в Великобританию, но столкнулась с трудностями при получении визы.