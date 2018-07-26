Экс-президента Армении обвинили в свержении конституционного строя

Специальная следственная служба Армении предъявила бывшему президенту страны Роберту Кочаряну обвинения в свержении конституционного строя в 2008 году.

Об этом 26 июля пишет «Медуза» со ссылкой на ТАСС. Кочарян уже заявил, что «это вендетта и политическое преследование». Следователи требуют ареста экс-президента.

Напомним, победу на президентских выборах в 2008 году одержал Серж Саргсян. Тогда сторонники его оппонента Левона Тер-Петросяна вышли на митинги с требованием пересмотра итогов голосования. Кочарян занимал тогда должность президента, она ввел в стране чрезвычайное положение. В ходе столкновений между митингующими и правоохранительными органами погибли двое полицейских и восемь протестующих, десятки получили ранения. Президентом же стал Саргсян. Уличные протесты только в 2018 году заставили его уйти от власти.