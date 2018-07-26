Асад: Российские военные в Сирии надолго. Они восстанавливают политическое равновесие во всем мире

Президент Сирии Башар Асад заявил, что военное присутствие России в арабской республике является долгосрочным. Как пишет 26 июля РБК со ссылкой на ТАСС, Асад подчеркнул, что российские военные не только борются с терроризмом, но и «восстанавливают политическое равновесие во всем мире».

Асад уточнил, что договор о статусе базы в Хмеймиме между Москвой и Дамаском будет действовать еще более 40 лет. Сирийский президент убежден, что терроризм россияне победят несколько раньше. Но у России остаются обязательства перед всем миром, заявил Асад.

«И часть этой ответственности — политическое и военное присутствие в различных регионах, если в этом есть необходимость. Может быть, у них нет желания быть вовлеченными с военной точки зрения, но реальность в мире сегодня такова, что она иногда заставляет вас двигаться в определенных направлениях», — подчеркнул Асад.

И добавил, что российская армия поддерживает баланс сил на Ближнем Востоке.