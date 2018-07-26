«Господи, лучше бы дома сидели». Приморский суд смутили источники информации журналистов

Приморский суд Петербурга начал рассматривать иск полиции к изданию «Медиазона» и члену общественной наблюдательной комиссии Яне Теплицкой. Пренебрегать прошлым опытом ведомство не стало и ко второй попытке отстоять репутацию тотальной зачистки уже не требует.

Как сообщила «Фонтанке» юрист «Команды 29» Дарьяна Грязнова, 26 июля на предварительном заседании представитель Центрального УМВД сразу попросил скорректировать исковые требования. Удаление основанной на сообщении Теплицкой в Facebook заметки целью больше не является. Ведомство просит признать несоответствующими действительности отдельные цитаты, в которых говорится о неправомерном отношении полицейских к арестанту. Кроме того, «Медиазоне» следует опубликовать результаты проверок, которые подтверждают, что пыток в 78-м отделе не было.

К уточнениям подтолкнул накопленный опыт по аналогичному иску к изданию «Мой район». В запале борьбы за репутацию полиция потребовала признать недостоверной всю заметку, включая доказанные факты. Информацию MR7.ru также почерпнул со страницы Теплицкой. Получить с неё 50 тысяч за репутационные потери и почти 9 тысяч расходов на нотариуса тогда не удалось.

Защита в свою очередь попросила предоставить результаты служебной проверки и проверки Следственного комитета. Судья Родионова дала согласие. Некоторые обстоятельства её заинтересовали особо, и ответчикам пришлось подробнее остановиться на взаимодействии ОНК и журналистов. В частности то, что СМИ пристально следят за соцсетями общественников, которым задержанные рассказывают о своём опыте общения с правоохранительными органами.

«Ходят по интернету, выискивают, что им там разместить у себя, да? – переспросила судья и в сердцах посоветовала: О, Господи, сидели бы лучше дома, книжки читали».

Спешить с первым заседанием она не стала. Следующее назначено на 23 октября.