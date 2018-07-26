Человек с хорошей стрижкой – «Ночлежка» устроила благотворительную уличную парикмахерскую

Человек с хорошей стрижкой увереннее себя чувствует, чем нестриженый и лохматый – это аксиома. Бездомных людей во дворе «Ночлежки» стригли бесплатно 26 июля стильные молодые люди из модной сети барбершопов.

Сергей Нколаев /"Фонтанка.ру"/

Восемь мастеров стригли и брили с одиннадцати утра до шести вечера. Примерно сто человек стали благодаря акции красивее и увереннее в себе. Кроме этого прямо во дворе «Ночлежки» можно было попить чаю, съесть пиццу или куриную ножку – популярные рестораны быстрого питания предоставили угощение.

Это третья уличная парикмахерская благотворительной организации: раньше её подопечных стриг знаменитый австралийский барбер Насир Собани вместе с мастерами сети Chop-Chop.

«С новой стрижкой любой человек преображается, заряжается на перемены. Это и возможность почувствовать другое отношение в суровых жизненных обстоятельствах — когда о тебе заботятся, за тобой ухаживают. Добавьте к этому угощения и получится настоящий праздник во дворе Ночлежки. А самое главное — опрятный внешний повышает шансы бездомного человека устроиться на работу и вернуться к нормальной жизни», — подводит итоги этого хорошего дня Виктория Рыжкова, координатор проектов благотворительной организации «Ночлежка».