Пожар в промзоне на Пискаревке затянул небо над севером Петербурга черным дымом

В Калининском районе Санкт-Петербурга вечером 26 июля произошел пожар в промзоне. Очевидцы сообщают о сильном возгорании в районе железнодорожной станции Пискаревка. Небо затянуто черным дымом.

В МЧС «Фонтанке» подтвердили факт пожара, отметив, что на месте уже работают 3 единицы техники и 12 спасателей, которые в данный момент занимаются локализацией возгорания. Огнем охвачен ремонтный бокс в промзоне. Площадь возгорания составляет 5 на 10 метров. Пожару присвоен первый уровень сложности, угрозы распространения огня нет, заверили в МЧС.