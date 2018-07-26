«Фонтанка» за 60 секунд — 26 июля

Помните, как все смеялись, когда у «Русала» Дерипаски были проблемы из-за санкций и никто не хотел ему помогать? Теперь, если захотите выехать за границу — поможете. И даже килограмм алюминия покупать не придется.

18 за 8 лет — это даже не пятилетка за три года. В Смольном поделились прекрасными планами на строительство новых станций. Интересно, после истории с авралами на «Беговой» кто-нибудь рискнет взяться за строительство?

Американские сенаторы используют антироссийские санкции, как крестное знамение — чуть запахнет керосином, так и осеняют себя ими. Главное не перестараться, а то самим же плохо будет.

Это триста лет тому назад решали, кто бежит за "Клинским". Теперь надо определиться, кто едет в морг. Спойлер: желающих много.

Поскольку все поехали в морг, продуктовые сети в прежних количествах больше не нужны. Рынок — штука суровая, беспочвенный оптимизм не его стихия.

Парад ВМФ в этом году готовят по принципу меньше, да лучше. Кораблей маловато. Но, может быть, мы просто подводной части парада не видели.

В Петербурге хронически не везет популярным граффити. Потому что еще со времен Достоевского стены должны быть желтыми, а небо — серым. Иначе грешновато получается.

Посмотрите, как будет выглядеть фестиваль «Нашествие-2018», если всех музыкантов заменить военными ансамблями.

Том Круз — как Москва, не резиновый. Но при этом не бьется и не ломается, а только кувыркается. Крайняя «Миссия невыполнима» и ее последствия.