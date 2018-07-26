Не обижайте немцев, Или как блокадники варшавское гетто схоронили

Посвященная Янушу Корчаку выставка досрочно исчезла из фойе петербургского театра. Зачистка прошла руками блокадников, которые якобы решили, что так немецких гостей встречать негоже.

со страницы Марианны Хануковой в Facebook

Операция по вызволению экспонатов временной выставки развернулась 26 июля на Невском проспекте. Фотографии и театральные декорации захватила общественная организация «Жители блокадного Ленинграда». Артисты будто бы услышали от них про высоких гостей и тонкую душевную организацию. Блокадникам на снимках почудилась провокация. Расстояние в пару этажей для соседей оказалось непреодолимым, говорить пришлось через депутата и полицию.

В этом году Интерьерный театр впервые отметил 140-летие со дня рождения польского общественного деятеля Януша Корчака. Совместно с Польским институтом в Петербурге, Еврейским общинным центром и Домом Галича организовали просмотр фильма Анджея Вайды «Корчак», чтения поэмы «Кадиш», прослушивание еврейской музыки и временную выставку в собственном фойе на Невском, 104.

«Вывесили около шестидесяти черно-белых снимков, посвящённых Корчаку и варшавскому гетто. Фоном им стали декорации из нашего спектакля по пьесе Брехта «Страх и отчаяние в Третьей империи»», – рассказал «Фонтанке» главный художник Марк Борнштейн.

Посетителей зазывали флаерами, рассказывали о незаслуженно забытом Корчаке. В театре говорят, успехом выставка пользовалась. Просвящать горожан собирались неделю, с 21 июля, но споткнулись о соседей.

«В среду днём блокадники демонтировали фотографии и декорации. У нас как раз репетиция была», – говорит Борнштейн. В блокадном обществе причастность не отрицали. Возмущенным артистам будто бы объяснили: мол, едет немецкая делегация, а экспозиция на входе может ранить их чувства напоминанием о военных реалиях.

Интерьерный театр занимает четвёртый этаж здания. Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» квартируется на втором. Фойе и лестница – в общем пользовании. Общение преимущественно мирное, но споры были. Во взглядах на то, как должна выглядеть общая территория, разошлись ещё «на заре человечества», говорит директор театра Николай Беляк. Он припомнил, как лет двадцать назад на украшенный подъезд блокадники отреагировали заявлением в прокуратуру. Тогда вопрос решило депутатское вмешательство. С тех пор пришли к консенсусу: организация терпит подобранные театром шторы, сотрудники театра снисходительно относятся к плакатам на подступах ко второму этажу.

Ходить, правда, приходится, отводя глаза. По словам Беляка, «чудовищные картинки в эстетике 50-х годов» организации презентовал некий художник. Прятать за закрытыми дверями подарок категорически отказались, хотя театр предлагал альтернативу.

«Нет, жаловаться не будем. Соседи есть соседи, – не захотел усугублять конфликт Николай Беляк. – Нет ничего ужаснее интеллектуальных склок».

В возвращении фотографий и декораций он уверен, от слова «похищение» попросил воздержаться, но понять поступок не смог: «Сам состою в этом же самом обществе. Оно нужное, занимается просвещением, организует праздники. Но вот то, что они сделали, – это инфантилизм. Странно, что они не знают, кто такой Корчак. Раз он у них трепета не вызвал».

Не смог понять блокадников и Борис Вишневский, который вместе с бывшим директором Интерьерного театра Григорием Михновым-Вайтенко пришёл 26 июля поговорить с удерживающим экспонаты обществом. На звонок открыла пожилая женщина, гостей она явно не ждала.

«Я Вишневский, Борис Лазаревич. Депутат Законодательного собрания. Может знаете?» – сделал шаг навстречу Вишневский.

Судя по растерянному виду, со списком парламентариев женщина была не знакома и депутатский мандат пропуском в общество в её глазах не являлся.

«Вы по какому вопросу?» – продемонстрировала она старую закалку и борцов за выставку весь разговор продержала на пороге. Добиться от неё удалось только признания, что фотографии внутри, но вернут их только к вечеру, после приезда руководства.

«Пусть выставки у себя делают», – чопорно ответила старушка и захлопнула дверь.

Директора театра на месте не было, да и сотрудники как будто не хотели, но полицию на место вызвали. Что говорил секретарю одинокий сотрудник, осталось за закрытой дверью. Экспонаты он не вернул, удовлетворившись обещанием, что всё будет сделано.

В итоге желаемого эффекта добились, и нужный ключ вскоре нашёлся. Больше полусотни картонных портретов перетаскали из кладовки блокадников на четвёртый этаж и приготовились ждать немецкую делегацию во главе с генконсулом Германии Эльтье Адерхольд.

В консульстве визит назвали рабочей поездкой. Мероприятие совершенно рядовое, одно из сотни в плотном рабочем графике госпожи Адерхольд. Про припрятанного Корчака слышали, но заботу о собственных чувствах не поняли: «Очень странно. Конечно, нас бы это не обидело».

Уровнем обидчивости в генконсульстве также интересовался Борис Вишневский. На месте с делегацией он разминулся.

«Стыдно за город. Это просто позорище», – резюмировал депутат. Ответа на вопрос, не травмирует ли германских гостей встреча с блокадниками, от организации он не получил.

Председатель «Жителей блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова изложила другую версию и накал страстей понизила до коммунального уровня.

«Вы сами-то эту выставку видели? Там висели коробки как будто мятые, на них чем-то прикреплены фотографии. Я знаю, кто такой Корчак, знаю, что он пошёл на смерть за детей. Но там даже надписи не было, чему это всё посвящено. Откуда мы знаем, чьё это? Почему никто нас не поставил в известность, что будет выставка?» – эмоционально начала она.

День выдался напряженный: люди из консульства, правление, готовились заранее. Разборки с Корчаком основательно потрепали нервы, а решить всё могла простая записка, убеждает Тихомирова.

– Мы решили, что это провокация. В театре никого не было – поднимались к ним. «Совет ветеранов» тоже не вывешивал. А варшавское гетто – не наша тематика. Пригласили рабочего, он всё спокойно демонтировал. У нас ведь и международная организация есть. А если приедет кто, а на стенах такое.

Качество распечатанных из интернета снимков впечатления также не произвело. Однако выкидывать не стали, а оставили «до востребования». Обращений до сегодняшнего дня, говорят, не было.

– А вообще сами виноваты. Вот если бы в коммунальной квартире так повесили что-то и не предупредили. Нельзя же так, не по-соседски.

Татьяна Ципуштанова,

«Фонтанка.ру»