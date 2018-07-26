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«Я думаю, что меня повяжут сразу в аэропорту». Адвокат, объявленный в розыск по делу о мошенничестве в «Роскосмосе», нашелся на Байкале

Адвокат Игорь Третьяков, которого Следственный комитет объявил в розыск по делу о мошенничестве в НПО им. Лавочкина, находится на фестивале по аквабайку. Об этом он сам 26 июля рассказал РБК. 

Третьяков заверил, что скрываться от следствия не собирается и после фестиваля прибудет в Москву. По словам адвоката, буквально две недели назад его опрашивали в Следственном комитете, но даже не взяли подписку о невыезде. Третьяков рассказал, что у следователей был его телефон, однако никто с ним даже не пытался связаться. 

Журналисты поинтересовались, собирается ли он сам прийти в Следственный комитет после возвращения в Москву, на что Третьяков ответил: «Я думаю, что меня повяжут сразу в аэропорту».

Напомним, днем 26 июля в СК заявили, что глава адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» якобы скрылся от следствия. По данным СК, именно с этой компанией руководство НПО им. Лавочкина заключило фиктивных договоров на 330 млн рублей. Гендиректору НПО Сергею Лемешевскому и руководителю дирекции правового обеспечения Екатерине Аверьяновой предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), они 25 июля были задержаны правоохранительными органами. 

 

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