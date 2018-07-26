Смольный зачищает центр Петербурга от наследия мундиаля

Комитет по контролю за имуществом Петербурга демонтировал два тента в виде футбольных мячей в Александровском саду напротив здания Адмиралтейства и на Большой Морской улице напротив арки Главного штаба.

Как сообщили в ведомстве 26 июля, город выдал разрешение на установку нестационарных торговых объектов только до конца чемпионата (точнее, до 16 июля) ООО «Управляющая компания «РУ» (принадлежит Ассоциации болельщиков Russia Unites). Но их владельцы решили продолжить работу.

Также в ходе рейда ККИ снес киоски с кофе St. Bean на стрелке Васильевского острова. Они работали незаконно, пояснили в ведомстве.

26 июля Смольный также приступил к демонтажу автосервисов на Ольховой улице. Как пояснили в ККИ, договор аренды участка, заключенный с ООО «Хозяин», был расторгнут еще в 2009 году, но земля продолжала использоваться незаконно.