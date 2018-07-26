Как волейбольный «Зенит» готовится к Лиге чемпионов

Усиление под Лигу чемпионов, натурализация иностранцев и создание команды по пляжному волейболу. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает о том, как петербургский волейбольный «Зенит» собирается переплюнуть успехи прошлого сезона.

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Перед стартом прошлого сезона про волейбольный клуб «Зенит» говорили, что это команда ветеранов, чьи лучшие годы давно позади. «Зенит» стартовал в чемпионате действительно не ярко, но ко второй половине сезона команда разогналась, и остановить ее смог в финале только многократный чемпион России – «Зенит» казанский. Серебряные медали в первый же год существования петербургского клуба — успех, по своей грандиозности сопоставимый с выходом сборной России по футболу в четвертьфинал чемпионата мира: изначально задача стояла попасть хотя бы в четверку-пятерку. Но вместе с серебром на плечи молодого петербургского клуба повесили еще большую ответственность – Лигу чемпионов. Было очевидно, что команде нужно усиление.

Ни о ком не жалейте

Основной состав остался почти без изменений. Были продлены контракты с

центральными блокирующими Александром Волковым (33 года), Сергеем Червяковым (28 лет), доигровщиками Евгением Сивожелезом (31 год) и Ореолем Камехо (32 года), либеро Артемом Зеленковым (30 лет), связующим Павлом Панковым (22 года). Каждый из них доказал свою незаменимость в прошлом сезоне.

Почти ни о ком из ушедших в клубе не жалеют. Это доигровщики Денис Шипотько (33 года) и Александр Болдырев (28 лет), диагональный Филипп Воронков (35), либеро Валерий Комаров (38 лет), связующий Максим Шульгин (35). С каждым из них «Зенит» по собственной инициативе принял решение не продолжать сотрудничество. За единственным исключением никто из них не был способен усилить игру со скамейки запасных. И если в прошлом сезоне это было не сильно заметно, то в новом, с учетом более плотного графика из-за выступления в Лиге чемпионов, это обещало серьезные проблемы.

Единственный, с кем в клубе прощались, как говорят сами сотрудники, почти «со слезами на глазах», – 24-летний сербский диагональный Дражен Лубурич. В прошлом сезоне он внес большой вклад в серебряные медали. Если бы не суровый лимит на легионеров в чемпионате России (не больше двух иностранцев в команде), Лубурич, который считается одним из самых перспективных игроков в европейском волейболе, наверняка бы остался.

Новички

Вместо серба было решено взять более разнопланового и опытного игрока сборной Германии Георга Грозера (33 года). Официально его подписание еще не объявляли, но, как стало известно отделу спорта «Фонтанки», все юридические вопросы уже улажены. В составе национальной команды Грозер выиграл бронзу чемпионата мира – 2014 и серебро чемпионата Европы – 2017.

Также пришли диагональный Сергей Пирайнен (22 года), либеро Семен Кривитченко (23 года), блокирующий Алексей Сафонов (28 лет), связующий Сергей Антипкин (32 года) доигровщики Дмитрий Макаренко (32 года) и Лукаш Дивиш (32 года).

– Если бы мы оставили все, как есть, играть одним составом с учетом Лиги чемпионов нам было бы очень сложно, – рассказал «Фонтанке» директор «Зенита» Владимир Самсонов. – Поэтому мы конкретно усилились по всем позициям. Никто из тех ребят, с кем нам пришлось расстаться, не хотел уходить. Но нам пришлось пойти на это. По каждому мы очень много думали. Хотели усилиться еще больше, но по разным причинам не получилось. Кого смогли, кто был на рынке, тех мы забрали. Лубурич был очень хорош в атаке, но слаб на блоке и подаче. Поэтому вместо него мы взяли немца, у которого атака на том же уровне, но при этом он позволит нам усилить игру на блоке и подаче. В принципе, на этом мы завершили нашу селекцию.

По словам Самсонова, в чемпионате России нужно выступить как минимум не хуже. Конкретных задач на Лигу чемпионов пока нет. «Очень тяжелый будет турнир. Итальянцы мощно усилились. Поиграем, посмотрим. Но мы всегда ставим перед собой высокие задачи», – подчеркнул директор «Зенита». Бюджет клуба остался прежним – около 400 млн рублей.

Большую часть сезона команда проведет на «СИБУР Арене». Лишь на одну-две игры придется заглянуть в Академию Платонова на улице Вязовой.

Натурализованные

Другой главной новостью межсезонья для волейбольного клуба «Зенит» стала натурализация доигровщика Ореола Камехо. Кубинец уже официально получил российский паспорт, осталось дождаться смены спортивного гражданства.

— Я уже несколько лет играю в России (с 2013 года. – Прим. ред.), и страна очень многое для меня значит, – говорит Камехо. – Во всех местных городах, куда я приезжал, меня встречали очень тепло. И мне, и моей семье очень комфортно в России. Особенно — в Санкт-Петербурге. Это потрясающий город. Конечно, если я получу вызов из российской сборной, то буду прикладывать максимум усилий для того, чтобы принести команде пользу.

По-русски кубинец еще не говорит, только понимает, но обещает теперь выучить язык. Его натурализация действительно может пойти на пользу и сборной России. В отечественном волейболе сложно найти игрока с более мощным ударом, чем у Камехо.

В составе сборной Кубы Ореоль выигрывал бронзовые медали чемпионата Северной и Центральной Америки (2007), Панамериканских игр (2007) и Кубка Америки (2005, 2007). На клубном уровне — становился серебряным призером чемпионата Бразилии (2012), чемпионата России (2013/2014), чемпионата мира среди клубных команд (2013).

Еще один новичок «Зенита» – словак Лукаш Дивиш – уже четыре года не считается легионером. Дивиш сменил гражданство в 2014. Поэтому официально иностранцев в петербургском клубе пока двое – Ореоль Камехо и Георг Грозер. С Камехо вопрос обещают решить в течение сезона.

Теперь еще и пляжный волейбол

«Зенитов» с каждым годом становится все больше. В апреле в Петербурге появилась еще и команда под таким названием по пляжному волейболу. Тут все просто. В 2015 году Федерация волейбола России обязала волейбольные клубы Суперлиги развивать пляжную разновидность своего спорта. Все-таки пляжный волейбол входит в программу Олимпиады, и в нем, в отличие от обычного волейбола, дела у России идут не очень хорошо. Не сразу, но петербургскому «Зениту» пришлось выполнить этот пункт регламента, организовав несколько пар (в пляжном волейболе играют по два человека).

Есть уже и первые победы. В июле в эстонском Пярну на турнире по пляжному волейболу EEVZA (Восточно-Европейская зональная ассоциация) петербургская пара Андрей Болгов и Владислав Ермилов выиграла золотые медали. В финале были побеждены эстонцы Нолвак/Тиисар – 2:1 (17:21, 21:19, 15:12).

– Победа на турнире EEVZA – очень серьезное достижение, — прокомментировал успех главный тренер команды «Зенит» по пляжному волейболу Дмитрий Кувичка. – В Эстонии играли пять пар эстонских и белорусских пляжников, которые регулярно выступают в мировом туре. Так что Болгов и Ермилов – молодцы.

В обычном волейболе календаря на сезон пока нет. В ближайших планах у петербургского «Зенита» двухнедельные сборы в Финляндии, а первые официальные матчи пройдут в рамках предварительного этапа Кубка России в Сургуте с 18 по 23 сентября. Соперниками петербуржцев станут «Локомотив» (Новосибирск), «Газпром-Югра» (Сургут), «Самотлор» (Нижневартовск) , «Тюмень».

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»