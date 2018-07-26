Визы россиянам выдаст Дерипаска? Кто останется после закрытия визовых центров

Из-за новых правил аккредитации визовых центров россиянам будет сложнее попасть за границу. Бенефициаром изменений может стать компания Pony Express, которую связывают со структурами Олега Дерипаски, пострадавшего от американских санкций.

архив "Фонтанка.Fi"

Пока правительство размышляет над упрощением визового режима для иностранцев, сенаторы придумали, как усложнить выезд за рубеж для россиян. Поправки в Закон «О порядке выезда и въезда в РФ», которые члены Совета Федерации от «Единой России» Константин Косачев и Олег Морозов внесли в нижнюю палату парламента, могут парализовать работу визовых центров, предупредил Российский союз туриндустрии (РСТ).

Формулировка законопроекта лаконична и на первый взгляд безобидна. Визу для выезда за рубеж россияне, как и сейчас, смогут получить либо в консульстве иностранного государства, либо в визовом центре. Но есть нюанс — последним нужна будет аккредитация, порядок получения которой устанавливается правительством РФ.

Требования приводятся в одном из приложений. К примеру, компании придется доказать, что у нее есть технические средства для обработки персональных данных и не менее чем трехлетний опыт работы в сфере сбора и обработки документов для получения визы. Также у такой фирмы должен быть собственный сайт и филиалы не менее чем в 20 субъектах РФ. Препятствием для получения разрешения будет аффилированность с туристическим бизнесом и наличие иностранного капитала. Его долю авторы поправок предлагают ограничить 20%.

Необходимость таких новшеств депутаты объясняют заботой о потребителе. Сейчас деятельность визовых центров никак специально не регламентирована, хотя их операторы имеют доступ к персональным данным россиян, защите которых государство в последнее время уделяет повышенное внимание. Опыт аккредитации применяется другими государствами, например, Китаем, подчеркивают авторы поправок. Вводимые нормы позволят пресечь «незаконное распространение и использование персональных данных» и «минимизировать нарушения в этой сфере», говорится в законопроекте. При этом они «ни в какой мере не ограничат права граждан на свободу передвижения».

С последним утверждением можно поспорить, считают в РСТ. По словам директора ассоциации Ирины Тюриной, стандартам, которые разработали депутаты, не смогут соответствовать ни иностранные, ни отечественные игроки. Первые — из-за превышения порога в 20% иностранного владения, вторые — из-за отсутствия трехлетнего опыта. Таким образом, введение обязательной аккредитации операторов визовых центров может привести к их закрытию и появлению огромных очередей в консульствах.

«Посольствам и консульствам будет проще закрыть визовые центры в России, чем найти подрядчиков, отвечающих новым требованиям закона. А визы будут оформлять по старинке – в собственном визовом отделе, часто единственном на всю огромную страну. А значит, и туристы, и туроператоры рискуют вернуться к практике начала «нулевых», когда получение виз всякий раз становилось незабываемым квестом», – цитирует Ирину Тюрину «Интерфакс».

При этом компании, управляющие российскими визовыми центрами за рубежом, никаких дополнительных аккредитаций сейчас не получают. Если Россия введет усиленный контроль для иностранных операторов, другие страны ответят ей тем же, считает глава РСТ.

Пострадают не только граждане, но и бизнес. «Консульства не готовы обслуживать такие объемы, особенно со сдачей биометрии. Если закон примут в нынешнем виде, рынок выездного туризма упадет на 30 – 40%», – считает глава компании «Петротур» Игорь Мазулов.

Кто нам делает визы

По данным РСТ, на российском рынке присутствуют шесть компаний, которые занимаются оформлением виз. Крупнейший игрок рынка – VFS Global, который имеет контракты с дипломатическими представительствами 59 стран, включая Финляндию, Францию, Австрию, Германию и Швецию. Также россиянам помогают выбраться за рубеж GVCW (визы в Грецию), VMS (визы в Италию), BLS (визы в Испанию и Индию), TLS (визы в Великобританию, Швейцарию, Бельгию), Pony Express (визы в США, Китай, Японию, Сингапур, Латвию, Венгрию).

По данным СПАРК, совокупная выручка их филиалов в России в 2016 году превысила 9 млрд рублей. Большинство из них в качестве бенефициаров указывают компании, зарегистрированные в юрисдикциях с упрощенным налогообложением. К примеру, ООО «ВиЭф Сервисес» (бренд VFS Global) принадлежит кипрской «Эккрон Энтерпрайзис Лтд». На своем сайте компания сообщает, что является дочерней организацией швейцарской Kuoni Group. Та, в свою очередь, принадлежит инвесткомпании EQT, созданной скандинавской Investor AB.

Владелец ООО «Визавеив» GVCW WORLD LTD также зарегистрирован на Кипре. Ее президент и основатель Элефтериос Икономоу ранее служил начальником полиции Греции и министром общественного порядка, говорится на сайте компании.

Оператор визовых центров TLS ООО «Тлсконтакт (Ру)» принадлежит люксембургской «Ти-эл-эс Груп С.А.» и входит в группу Teleperformance, предоставляющую услуги аутсорсинговых контактных центров.

ООО «Виза Менеджмент Сервис» (VMS) на 30% принадлежит зарегистрированной в Нидерландах «Джипикэпитал Б.В.», на 40% – Никола Мавика, на 1% – Стефано Павончелли, а на 29% – Асе Безруковой.

Этим четырем компаниям в случае принятия законопроекта придется или покинуть рынок, или уменьшить долю иностранного владения до 20%, продав остальную часть бизнеса россиянам.

BLS могла бы удержаться на рынке. 20% ее российского представительства ООО «Блс Интернешнл Сервисес» принадлежит предпринимателю родом из Индии Сандживу Кумару Чоудхари, а на 80% его российскому партнеру Екатерине Карлиной. Но Санджив Кумар Чоудхари также является владельцем туристической компании Veda Travel, а подобную аффилированность поправки запрещают.

А вот АО «Фрейт Линк», работающая под брендом Pony Express, принадлежит кипрской «Гудтек Компани Лимитед». Эту компанию связывают со структурами бизнесмена Олега Дерипаски. Так, по данным «Коммерсанта», в 2014 году его холдинг «Базовый элемент» искал инвестора для Pony Express. Выходцы из «Базового элемента» присутствуют среди топ-менеджмента компании. В частности, в 2017 году пост финансового директора заняла Мария Ковалева, которая ранее на протяжении 10 лет работала в холдинге Олега Дерипаски. АО «Фрейт Линк» также раньше было владельцем АО «Агентство «Роспечать», которое входило в состав «Базового элемента», но потом перешло к родственнику и партнеру Дерипаски Павлу Езубову, сообщал РБК.

Бизнес миллиардера серьезно пострадал после его включения в санкционный список США. После этого в правительстве стали обсуждаться различные инициативы, которые должны были помочь предпринимателю. К примеру, предлагалось ограничить импорт алюминия за счет повышения пошлин, что должно было создать спрос на продукцию «Русала» на внутреннем рынке.

В самой Pony Express сообщили, что не входят в «Базовый элемент», но кто является бенефициаром кипрской «Гудтек Компани Лимитед», сообщить отказались. При этом в компании не поддерживают идею аккредитации визовых центров. «Мы не видим оснований для введения такого рода ограничений и считаем данную инициативу избыточной. Разделяем мнение профессионального сообщества и надеемся, что при дальнейшем рассмотрении данного документа оно будет услышано», – прокомментировал представитель Pony Express.

По мнению Игоря Мазулова, законопроект об аккредитации визовых центров направлен, в первую очередь, на увеличение внутреннего туризма. Если Pony Expres решит раскрыть бенефициаров и перейти в российскую юрисдикцию, она все равно не сможет полностью заместить собой других игроков, и рынок выездного туризма в любом случае упадет. «Тем более к качеству услуг компании есть вопросы, недавно от сотрудничества с компанией отказалась Польша», – комментирует он. Но отсутствие конкуренции поможет компании взвинтить цены и все равно остаться в выигрыше.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»