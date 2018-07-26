Экспертиза подписи на давность помогла «Метрострою» победить в суде по делу о поручительстве на 750 млн рублей

13-й Арбитражный суд Петербурга пересмотрел решение предыдущих судебных инстанций и признал недействительным договор поручительства по кредиту на 750 млн рублей. В 2013 году «Метрострой» поручился по займу в 750 млн рублей, который аффилированная с ним компания «Компакт» взяла в Связь-банке и не вернула.

История разбирательства Связь-банка и «Метростроя» началась в 2015 году. Именно летом 2015-го Связь-банк отправил в «Метрострой» информацию о том, что компания «Компакт» не выплачивает свои обязательства по кредиту. Руководство «Метростроя» сообщило, что впервые слышит о своем поручительстве и в суде попыталось доказать, что договор нельзя считать действительным. При этом руководителем «Компакта» и тогда, и сейчас является Клименти Касрадзе, долгое время являвшийся председателем совета директоров «Метростроя» и его миноритарным совладельцем.

Одним из доводов менеджмента «Метростроя» стал тот факт, что согласие собрания акционеров на поручительство получено не было, а значит, и договор следует признать недействительным. Связь-банк отвечал тем, что под соглашением стоит подпись Николая Александрова, который тогда занимал должность замдиректора предприятия по экономическим вопросам. Сам Александров ответил так: он поставил подпись на договоре не в 2013 году, когда оформлялся кредит, а в 2015-м, когда впервые увидел этот документ, чтобы зафиксировать факт ознакомления с ним. При этом первоначально Александров и вовсе заявил, что не знает, его это подпись или нет.

Сначала суд внял доводам руководства «Метростроя» и признал договор поручительства недействительным, но Связь-банк, дойдя до кассации, все-таки настоял на своем — строителей подземки признали поручителями по кредиту компании «Компакт».

Однако руководство «Метростроя» не успокоилось и заказало экспертизу подписи, на предмет того, как давно она была сделана. Выводы экспертизы идеально попали под позицию компании: подпись была сделана не менее двух и не более трех лет назад. Представитель Связь-банка Михаил Ростовцев попытался убедить суд в том, что экспертизу от ООО «Экспертно-криминалистическое бюро», выполненную Натальей Гогичаишвили, нельзя считать достоверной.

Ростовцев подчеркнул, что в заключении эксперта отсутствует серийный номер хромографа, а также приведены литературные источники, не относящиеся к исследуемому объекту. Наконец, в самой экспертизе содержится информация о том, что в подписи присутствует недостаточное количество необходимого вещества, которое необходимо для определения давности автографа.

Защитники «Метростроя» и «Компакта» назвали это несущественными формальными нарушениями. В итоге коллегия из трех судей в течение минуты после ознакомления с позициями сторон вынесла решение в пользу семьи Александровых.