Telegram объявил о запуске системы «паспортов пользователей»

Мессенджер Telegram запускает новую функцию для идентификации пользователей Telegram Passport. Об этом 26 июля сообщается в официальном блоге компании.

Напомним, о создании подобной системы стало известно еще в мае 2018-го. Сервис предназначается в первую очередь для будущей блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network). Все свои документы (паспорта, загранпаспорта, водительские права, коммунальные счета, справки о банковских счетах и другие) и данные пользователь грузит один раз в мессенджер, после чего Telegram может их мгновенно передавать любым сервисам-партнерам.

Таким образом, пользователь получает единый способ для авторизации в любых сервисах, требующих подтверждения личности.

При этом все документы будут храниться в облаке Telegram, их защитят специальной системой шифрования. Сам мессенджер и его владельцы доступа к этой информации иметь не будут.

Напомним, на создание проекта TON Telegram привлек 1,7 млрд долларов у инвесторов. Внутри новой системы заработает новая криптовалюта Gram, которой будут пользоваться сотни миллионов человек, уверял ранее основатель мессенджера Павел Дуров.