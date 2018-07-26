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Технологии
26.07.2018 18:19
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Telegram объявил о запуске системы «паспортов пользователей»

Мессенджер Telegram запускает новую функцию для идентификации пользователей Telegram Passport. Об этом 26 июля сообщается в официальном блоге компании. 

Напомним, о создании подобной системы стало известно еще в мае 2018-го. Сервис предназначается в первую очередь для будущей блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network). Все свои документы (паспорта, загранпаспорта, водительские права, коммунальные счета, справки о банковских счетах и другие) и данные пользователь грузит один раз в мессенджер, после чего Telegram может их мгновенно передавать любым сервисам-партнерам. 

Таким образом, пользователь получает единый способ для авторизации в любых сервисах, требующих подтверждения личности. 

Смотреть в новом окне telegram.org

При этом все документы будут храниться в облаке Telegram, их защитят специальной системой шифрования. Сам мессенджер и его владельцы доступа к этой информации иметь не будут. 

Напомним, на создание проекта TON Telegram привлек 1,7 млрд долларов у инвесторов. Внутри новой системы заработает новая криптовалюта Gram, которой будут пользоваться сотни миллионов человек, уверял ранее основатель мессенджера Павел Дуров.

Справка:

Персональные данные и переписка пользователей Telegram – предмет особого интереса российских властей. ФСБ требует от мессенджера предоставить ключи шифрования к переписке, Telegram делать это отказывается.

С 16 апреля Роскомнадзор по решению суда блокирует Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. Регулятор включил в черный список около 20 млн IP-адресов, связанных с крупными технологическими компаниями, однако Telegram по-прежнему продолжает работать. Часть IP-адресов впоследствии была разблокирована.

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