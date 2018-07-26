Каким будет «Нашествие», если всех заменить военными ансамблями

Фестиваль «Нашествие-2018» начинается со скандала: несколько музыкальных групп отказались приехать из-за участия в празднике рока Минобороны РФ и военной техники. «Фонтанка» представила себе, как будет выглядеть «Нашествие», если заменить уклонистов ансамблями в погонах.

кадр из видео/YouTube/Хор Русской Армии | Russian Army Choir

Выступать на «Нашествии» отказались «Пошлая Молли», «Элизиум», «Порнофильмы», «Дистемпер» и «Йорш». Потому что, по их мнению, на рок-фестивале не должно быть пропаганды милитаризма. Певица Монеточка тоже от «Нашествия» отказалась, правда, по ее словам, сделала это еще месяц назад — просто забыла всех предупредить.

После этого газета «Коммерсантъ» сообщила со ссылкой на источник в Минобороны, что отказников и уклонистов на фестивале «Нашествие» заменит Ансамбль песни и пляски российской армии имени Александрова. В самом ансамбле очень удивились и развели руками: мол, в планах коллектива пение на «Нашествии» не значится.

В прошлом году, кстати, Ансамбль имени Александрова «Нашествие» открывал — правда, на сцену вышло детское подразделение.

«Фонтанка» изучила закрома Youtube и социальные сети и пришла к выводу: если бы на «Нашествии» вдруг массово выступили военные музыкальные ансамбли, фестиваль бы ничего не потерял. А может быть, даже выиграл.

Например, если от участия увильнет кто-нибудь из хедлайнеров, то можно сделать так, чтобы публика этого даже не заметила. «Лабутены», в конце концов, так долго звучали из каждого утюга, что фанаты могут спеть их хором сами.

А потом еще раз — на бис.

Ну и заодно забыть, когда переехали в Ленинград.

Один из главных хитов группы «Мумий Тролль» – «Владивосток-2000» – уважающему себя любителю рока тоже пристало знать наизусть — а музыку военные обеспечат.

Тем, кто классику подзабыл, напомнят кадеты — у них неплохо получается петь хором «Группу крови». Пожелайте им удачи в бою.

Песни Виктора Цоя вообще неплохо смотрятся в хоровых аранжировках. Смотрите – моряки поют «Кукушку».

Вообще, бывали времена, когда у рокеров не считалось зашкваром выступать с людьми в форме. Вот тот же Хор Балтийского флота, но уже не про птиц, а про «Зверей».

И еще одна морская версия «Зверей»:

Да, моряки неплохо справляются и без посторонних солистов. Вот, например, как выглядела бы ливерпульская четверка, если бы служила на флоте. Начнем с того, что участников в ней стало бы побольше.

Ансамбль под названием «Хор Русской армии» из Петербурга к Минобороны никакого отношения не имеет, но отлично смотрится в форме и тем самым, видимо, пропагандирует милитаризм. И вовлекает в это дело группу Queen. Потому что шоу прерывать никак нельзя.

А вот люди в форме поют про скрепы. Все бы ничего, но это песня группы «Каста» – и «Скрепы» там соответствующие.

Ансамбль песни и пляски ВВ МВД под управлением В. П. Елисеева несколько лет назад поссорился с Ансамблем им. Александрова из-за того, что добавил к своему англоязычному названию словосочетание Красной армии (The Red Army Choir MVD Academic Ensemble или Academical Ensemble IF MIA RF Red Army). И пошел так гастролировать по заграницам. В репертуаре у ансамбля есть много совсем не военных песен. А теперь представьте себе, как это будет смотреться на «Нашествии»:

Чтобы вы точно понимали, что вам не померещилось, вот студийная версия:

А вот как звучит в исполнении военного хора песня «Get Lucky» дуэта Daft Punk:

«Beatles» в принципе хорошо поются хором. Особенно военным.

Как и песни о сексе:

Вообще же военные музыканты, если захотят, могут спеть все, что угодно. Прямо на марше. Такой беспощадной пропаганды милитаризма вы еще не слышали.

Кстати, танки и пункты записи на контрактную службу в армию, из-за которых музыканты устроили массовый исход с «Нашествия», присутствуют на фестивале последние лет пять. Но демарш рокеров и панков это вызвало только сейчас. Видимо, действительно, пора или танки двигать, или юношей менять.

Венера Галеева,

«Фонтанка.ру»