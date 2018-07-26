СК требует «без промедления» возбуждать дела о пытках и собирается проверить все «запираемые помещения» на наличие видеокамер

Центральный аппарат Следственного комитета потребовал от регионов без промедления возбуждать уголовные дела о пытках в колониях и СИЗО, сообщает 26 июля Медиазона со ссылкой на «Интерфакс». Официально СК об этом не заявлял.

Также Следственный комитет намерен проверить запираемые помещения во всех силовых органах на предмет наличия в них видеокамер. Об этом на заседании Комитета против пыток ООН заявил заместитель министра юстиции России Михаил Гальперин, сообщает «Дождь». Будут ли устанавливать камеры в туалетах – не ясно. Кроме того, непонятно, что будут делать, когда все же обнаружат помещение без камеры. Оборудование системами видеофиксации их всех обойдется бюджету в копеечку, а пока такие расходы казной предусмотрены не были.

Шумиха вокруг истязательств в исправительных учреждениях поднялась после публикации 10-минутного ролика в «Новой газете». На кадрах видно, как сотрудники ярославской ИК-1 избивают заключенного Евгения Макарова, используя дубинки. 25 и 26 июля по данному делу арестованы шесть сотрудников ФСИН.

Напомним, скандал усилило то, что молодой следователь Радион Свирский, просмотрев ролик, не нашел в нем ничего криминального. В итоге дело не было возбуждено, а Свирский ушел служить в армию, где и находится по сей день. В этот раз делом занялись следователи главного управления СК.

Причем теперь за учреждения и сотрудников ФСИН взялись со всех сторон. В Калининграде возбуждено дело о пытках после того, как стало известно, что в январе 2018 года в ИК-9 заключенному за 3 часа сломали 10 ребер.

Еще один фсиновец был арестован в Брянске. Сотрудник колонии № 6 подозревается в удушении заключенного полотенцем.