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26.07.2018 17:15
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Коммерческие помещения в ЖК «Северная долина» стали еще доступнее

Коммерческие помещения в ЖК «Северная долина» стали еще доступнее

«Главстрой-СПб»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» разработала специальное предложение на коммерческие помещения в 19 квартале ЖК «Северная Долина». Теперь стоимость объектов начинается от 80 000 рублей за кв. м. Данные помещения могут быть особенно интересны социально-ориентированному бизнесу.

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» предлагает особые условия приобретения коммерческих объектов на первых и вторых этажах домов, расположенных в квартале между улицами Заречная, В. Гаврилина, Н. Рубцова, Ф. Абрамова и М. Дудина. Стоимость помещений начинается от 80 000 рублей за кв. м. Кроме того, их можно приобрести в рассрочку от застройщика, а при единовременной оплате – получить 10% скидку.

Площадь выставленных на продажу объектов варьируется от 70 до 377 кв. м. Помещения расположены во всех корпусах квартала, что является преимуществом для организации бизнеса шаговой доступности. Все помещения оформлены в собственность.

Объекты подходят для размещения и успешной работы представителей социально-ориентированного бизнеса, таких как обучающие и развивающие клубы, медицинские центры, танцевальные студии, школы иностранных языков. Также формат площадей хорошо подойдет для размещения школ дизайна, мастерских пошива одежды и т.д.

В настоящий момент часть помещений в домах 19 квартала уже продана. В них успешно функционируют кафе, пекарни, продуктовые супермаркеты. Также в корпусах квартала открыты магазины строительных и хозяйственных товаров.

Справка о компании «Главстрой-СПб»

Район "Северная долина" -  застройщик ООО "Главстрой-СПб",  проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/

Новости компаний
«Главстрой-СПб»
26.07.2018 17:15

Коммерческие помещения в ЖК «Северная долина» стали еще доступнее

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» разработала специальное предложение на коммерческие помещения в 19 квартале ЖК «Северная Долина». Теперь стоимость объектов начинается от 80 000 рублей за кв. м. Данные помещения могут быть особенно интересны социально-ориентированному бизнесу.
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