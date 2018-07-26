Полиция готовится к провокации на матче Суперкубка России. «Договорных драк» в Нижнем Новгороде обещают не допустить

Правоохранительные органы предупреждают о возможных беспорядках и «договорных драках» во время предстоящей 27 июля встречи ЦСКА и «Локомотива» в Нижнем Новгороде.

Болельщики двух московских команд планируют проведение противозаконных акций как на стадионе, так и в городе на Волге, которому предстоит принять матч Суперкубка России.

«Согласно поступившим сведениям, некоторые из них [болельщиков] направляются в Нижний Новгород для проведения так называемых договорных драк. Во время матча отдельные болельщики намереваются организовать нарушения общественного порядка с использованием пиротехнических средств и других предметов, опасных для окружающих», – говорится в сообщении МВД России.

Правоохранительные органы заверили, что примут все возможные меры для того, чтобы игра прошла без эксцессов. Кроме того, МВД обратилось к московским командам, чтобы они провели разъяснительную работу среди фанатов перед предстоящей встречей.

27 июля на стадионе «Нижний Новгород», который принял шесть матчей чемпионата мира, в борьбе за Суперкубок столкнутся чемпион России 2017/18 московский «Локомотив» и вице-чемпион ЦСКА, финишировавший в прошлом сезоне вторым.