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26.07.2018 16:54
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Всем 1,8 по интернет-эквайрингу

Всем 1,8 по интернет-эквайрингу

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» объявляет акцию «Всем 1,8% по интернет-эквайрингу»*.

Акция действует с 23 июля по 31 августа 2018 года для корпоративных клиентов. Чтобы стать её участником, заключите с нашим банком договор интернет-эквайринга в период действия акции и пользуйтесь услугами банка до 31.12.2018 года по специальному тарифу — 1,8% от суммы операций оплаты в месяц. С 01.01.2019 года за предоставление Банком услуг интернет-эквайринга будет действовать тариф, согласованный сторонами при заключении договора интернет-эквайринга.

Услуга интернет-эквайринга набирает популярность и уже давно используется не только крупными ритейлерами. Акция банка особенно интересна тем, кто начинает развивать продажу товаров и услуг онлайн и задумывается о возможности приёма к оплате карт. За период действия льготной ставки вы сможете с минимальными затратами оценить все преимущества интернет-эквайринга — прежде всего расширение клиентской базы за счёт привлечения покупателей, а также скорость совершения покупки и стопроцентную предоплату заказа. Зачастую обороты магазинов растут именно из-за появившейся возможности принимать оплату банковскими картами на сайте.

Специалисты нашего банка подберут оптимальный для вашего сайта способ подключения интернет-эквайринга. Также мы предоставим бесплатный личный кабинет, с помощью которого вы сможете самостоятельно получать информацию о платежах в режиме реального времени и управлять заказами, например, формировать операции отмены и возврата.

Хотите узнать больше? Спросите нас!  8(812)3327878

*Сроки акции: с 23 июля по 31 августа 2018, организатор акции: ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», ИНН 7831000027, адрес: 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.64, лит. А. Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте https://www.bspb.ru

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