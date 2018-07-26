Построй свою дорогу. Мэрия Москвы разгонит «Дом-2», а на «лобном месте» возведет трамвайную остановку

Реалити-шоу «Дом-2» в скором времени могут выгнать с «Поляны», где его снимают последние три года. Правительство Москвы собирается построить автомагистраль от Саларьево до Марьино, и дорога должна пройти в аккурат по территории съемочной площадки. Об этом 26 июля сообщает Meduza.

Прямо посреди «лобного места», где собираются участники «Дома-2», появится остановка скоростного трамвая. Решение о строительстве дороги в начале 2018 года приняла московская Градостроительно-земельная комиссия под председательством Сергея Собянина. Согласно решению, на участке со съемочной площадкой устанавливается сервитут. Это означает, что государство может ограничить использование земель, рядом с которыми идет строительство. Но по проектной документации дороге помешает здание, в котором работает съемочная группа, а значит, его придется снести.

Источник «Медузы» в московской мэрии сообщает, что проект дороги делался, когда никаких строений на участке еще не было. На телеканале ТНТ от комментариев воздержались.