Строительство
Построй свою дорогу. Мэрия Москвы разгонит «Дом-2», а на «лобном месте» возведет трамвайную остановку
Реалити-шоу «Дом-2» в скором времени могут выгнать с «Поляны», где его снимают последние три года. Правительство Москвы собирается построить автомагистраль от Саларьево до Марьино, и дорога должна пройти в аккурат по территории съемочной площадки. Об этом 26 июля сообщает Meduza.
Прямо посреди «лобного места», где собираются участники «Дома-2», появится остановка скоростного трамвая. Решение о строительстве дороги в начале 2018 года приняла московская Градостроительно-земельная комиссия под председательством Сергея Собянина. Согласно решению, на участке со съемочной площадкой устанавливается сервитут. Это означает, что государство может ограничить использование земель, рядом с которыми идет строительство. Но по проектной документации дороге помешает здание, в котором работает съемочная группа, а значит, его придется снести.
Источник «Медузы» в московской мэрии сообщает, что проект дороги делался, когда никаких строений на участке еще не было. На телеканале ТНТ от комментариев воздержались.
Справка:
«Дом-2» - один из долгожителей эфира ТНТ. Реалити-шоу выходит на телеэкранах уже более 14 лет. Участок для съемок площадью 3 гектара располагается в Новой Москве около коттеджного поселка «Летова роща». Его в 2014 году купили структуры бизнесмена Александра Карманова, который является партнером Аркадия Ротенберга и одним из крупнейших поставщиков труб для госкомпании «Транснефть». В том же году Карманов получил права на выпуск шоу. По подсчетам РБК, обустройство участка обошлось бизнесмену в 50 миллионов долларов.