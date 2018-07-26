Пенсионную реформу начинают смягчать. «Единая Россия» предложила не менять возраст получения льгот

Руководство думской фракции «Единая Россия» настаивает на том, чтобы пенсионные льготы остались привязаны к «дореформенному» возрасту — 55 годам для женщин и 60 годам для мужчин. Об этом 26 июля сообщают «Ведомости» со ссылкой на лидера фракции Сергея Неверова.

«У нас очень много существует региональных льгот для людей, которые вышли на пенсию в возрасте 55 и 60 лет. Естественно, мы с регионами обсуждаем, чтобы сохранить эти льготы по возрасту, а не по выходу на пенсию», – сказал Неверов. Он подчеркнул, что это касается не только региональных, но и федеральных льгот.

Единороссы при этом уверяют, что дополнительных трат для сохранения льгот не потребуется, так как средства уже заложены в региональные бюджеты.

Минтруд, напомним, предложил накануне план по смягчению социальных последствий пенсионной реформы. Министерство предлагает ужесточить наказание для работодателей, решивших уволить «возрастных сотрудников», увеличить пособие по безработице и обязать компании оплачивать ежегодную диспансеризацию пожилых работников.