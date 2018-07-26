Пенсионную реформу начинают смягчать. «Единая Россия» предложила не менять возраст получения льгот
Руководство думской фракции «Единая Россия» настаивает на том, чтобы пенсионные льготы остались привязаны к «дореформенному» возрасту — 55 годам для женщин и 60 годам для мужчин. Об этом 26 июля сообщают «Ведомости» со ссылкой на лидера фракции Сергея Неверова.
«У нас очень много существует региональных льгот для людей, которые вышли на пенсию в возрасте 55 и 60 лет. Естественно, мы с регионами обсуждаем, чтобы сохранить эти льготы по возрасту, а не по выходу на пенсию», – сказал Неверов. Он подчеркнул, что это касается не только региональных, но и федеральных льгот.
Единороссы при этом уверяют, что дополнительных трат для сохранения льгот не потребуется, так как средства уже заложены в региональные бюджеты.
Минтруд, напомним, предложил накануне план по смягчению социальных последствий пенсионной реформы. Министерство предлагает ужесточить наказание для работодателей, решивших уволить «возрастных сотрудников», увеличить пособие по безработице и обязать компании оплачивать ежегодную диспансеризацию пожилых работников.
Справка:
О пенсионной реформе россиян уведомили 14 июня. Кабинет министров предлагает поэтапно, с 2019 года, повышать возраст выхода на пенсию — с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Инициатива вызвала волну негодования среди россиян, во многих городах страны прошли пикеты и митинги. Более двух миллионов пользователей соцсетей подписали петицию против пенсионной реформы, но это не помогло. 19 июля законопроект приняли в первом чтении. В сентябре депутаты будут рассматривать собранные поправки.