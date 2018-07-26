В Москве арестовали замначальника ЦСКА

Басманный суд столицы постановил поместить под стражу заместителя начальника Федерального автономного учреждения Минобороны «Центральный спортивный клуб армии». Ранее следственные органы подали ходатайство о его аресте по делу о мошенничестве и получении взятки.

Андрей Хамазин проведет под стражей следующие два месяца, до 24 сентября, сообщает 26 июля РБК. Замначальника ЦСКА, который отвечал в клубе за материально-техническое обеспечение, подозревают по двум статьям: мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) также в особо крупном размере.

Помимо Хазина, столичный суд отправил под домашний арест начальника автомобильной службы ЦСКА Юрия Муханова.

Напомним, что в состав Федерального автономного учреждения ЦСКА Минобороны входят семь филиалов по всей России, включая Санкт-Петербург. Помимо этого, у клуба имеются 19 спортивных центров и 37 детских спортивных школ. Там занимаются почти 10 тысяч спортсменов.