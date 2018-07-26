Депутаты бойкотировали заседание комиссии Поклонской в Госдуме из-за ее позиции по пенсионной реформе

Депутаты проигнорировали заседание комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов, которую возглавляет Наталья Поклонская. Об этом 26 июля сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на «Интерфакс».

По данным издания, из 17 членов комиссии Поклонская сегодня на заседании увидела только двоих — одного депутата от КПРФ и одного — от «Справедливой России». Причем источник «Интерфакса» подчеркнул, что это – «спланированное решение». Якобы парламентарии таким образом отреагировали на то, что Поклонская проголосовала против принятия в первом чтении законопроекта о повышении пенсионного возраста.

Напомним, она стала единственным единороссом, который выступил против пенсионной реформы в ее нынешнем виде. В партии власти уже пообещали наказать отступницу — правда, пока не придумали — как именно.

Отметим, сегодня стало известно, что заявление об отставке по собственному желанию написал замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Железняк. Он на голосование по пенсионной реформе попросту не явился.