«Терминал-Ресурс» ждет всех на Морской праздник

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

28 июля в 12:00 стартует Морской праздник в «Образцовых кварталах» (0+). Море активных игр, серф-родео, мастер-класс по йоге, конкурсы, призы от партнеров ждут всех пришедших. Для самых юных гостей праздника заготовлено волшебное мыльное шоу и аквагрим.

Уже третий раз в этом году застройщик «Образцовых кварталов» ООО «Терминал-Ресурс» устраивает массовые гуляния для жителей и гостей микрорайона. Так было на Масленицу, и на Новый год. Так будет и на Морской праздник. В дни проведения праздника у жителей ЖК возникает дополнительная возможность весело провести время, пообщаться с соседями, обсудить вопросы дома, попытать удачу и выиграть различные подарочные сертификаты от партнеров праздника. Среди призов будут разыгрываться как сертификаты для детей на хореографию, йогу, песочную терапию, так и для их родителей, которые поборятся за пылесос.

Надевайте тельняшку и приезжайте на Царскосельские холмы в гости к Русалочке и Нептуну, которые будут ждать вас на территории ЖК «Образцовый квартал 2». Проведите хотя бы день в «Образцовых кварталах», познакомьтесь с образом жизни, который формируется в малоэтажных ЖК.

Участвуйте в конкурсах и обязательно берите с собой детей! Ведь «Образцовые кварталы» хорошо подходят для того, чтобы растить здесь детей. Во всех домах серии «Образцовые кварталы» нет студий, а в квартирографии представлены в основном двух и трехкомнатные квартиры. Система отопления теплым водяным полом позволяет даже зимой бегать детям босиком по полу. Многие уже оценили «Жизнь в стиле ОК». Присоединяйтесь и вы! А первых десять гостей, которые зарегистрируются 28 июля на мастер-класс по йоге, ждут фирменные коврики c логотипом «Образцового квартала».

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya