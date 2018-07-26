В деле об убийстве российского посла в Турции — новый подозреваемый

Новый подозреваемый задержан по делу об убийстве в Турции посла РФ Андрея Карлова.

Об этом 26 июля сообщает газета Milliyet. По данным издания, правоохранительные органы надели наручники на экс-сотрудника полиции Уфу Г. Как полагает следствие, он состоял в той же ячейке FETO ("террористическая организация фетхуллахистов"), в которую входил киллер – Мевлют Март Алтынташ.

В начале апреля по делу был задержан бывший сотрудник Управления по информационным технологиям и связи республики по прозвищу Ахмет. Его следствие видит куратором убийцы российского посла. Ахмет мог увлечь киллера радикальными идеями террористического течения Фетхуллаха Гюлена.

Также в начале апреля суд выдал ордер на арест оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который живет в Соединенных Штатах. Ему вменяют не только причастность к убийству Карлова, но и подготовку госпереворота в Турции летом 2016 года.