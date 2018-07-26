В деле об убийстве российского посла в Турции — новый подозреваемый
Новый подозреваемый задержан по делу об убийстве в Турции посла РФ Андрея Карлова.
Об этом 26 июля сообщает газета Milliyet. По данным издания, правоохранительные органы надели наручники на экс-сотрудника полиции Уфу Г. Как полагает следствие, он состоял в той же ячейке FETO ("террористическая организация фетхуллахистов"), в которую входил киллер – Мевлют Март Алтынташ.
В начале апреля по делу был задержан бывший сотрудник Управления по информационным технологиям и связи республики по прозвищу Ахмет. Его следствие видит куратором убийцы российского посла. Ахмет мог увлечь киллера радикальными идеями террористического течения Фетхуллаха Гюлена.
Также в начале апреля суд выдал ордер на арест оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который живет в Соединенных Штатах. Ему вменяют не только причастность к убийству Карлова, но и подготовку госпереворота в Турции летом 2016 года.
Справка:
Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки "Россия глазами турок" в Анкаре. В посла выстрелил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован правоохранительными органами Турции. По делу уже задержаны и арестованы около десятка человек.