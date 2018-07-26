18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+26°C
/ Завтра: +27
$ 62.95р
73.82р
18:31 26.07.2018
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
26.07.2018 16:06
Печать

Жилой комплекс ЦДС «Чёрная Речка» аккредитован еще одним банком

Жилой комплекс ЦДС «Чёрная Речка» аккредитован еще одним банком

Группа компаний «ЦДС»

ПАО «АК БАРС» Банк аккредитовал жилой комплекс ЦДС «Чёрная Речка». Ипотечные кредиты выдаются по ставке от 8,9%

Комплекс возводится в Приморском районе Санкт-Петербурга, в непосредственной близости сразу от двух станций метро: «Чёрная речка» и «Лесная». На старте продаж стоимость предложения начинается от 3,6 млн руб.

Ак Барс Банк предоставляет ипотечные кредиты для покупки квартир в жилом комплексе ЦДС «Чёрная Речка» по ставке от 8,9% годовых, сумма кредита от 500 тыс рублей до 8 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос составляет от 20% от стоимости выбранной недвижимости. В качестве первоначального взноса возможно использование материнского капитала. Кредит может быть предоставлен на срок от 1 года до 25 лет.

Для семей, в которых с 1 января 2018 года родился второй или третий ребенок, Ак Барс Банк предлагает специальные условия кредитования. Данная категория покупателей может воспользоваться программой «Семейная ипотека» и получить кредит со ставкой от 6% годовых в течение трех лет при рождении второго ребенка и пяти лет при рождении третьего ребенка. В случае, если в период действия льготной ставки в семье родится третий ребенок, то общий льготный период будет достигать 8 лет. По истечении льготного срока ставка по кредиту будет установлена на уровне ключевой ставки Банка России на дату заключения кредитного договора, увеличенной на 2 процентных пункта. Cумма кредита от 500 тыс рублей до 8 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос составляет от 20% от стоимости выбранной недвижимости. 

Комиссии за выдачу средств не предусмотрены. Частичное и полное досрочное погашение кредита возможно в любое время, начиная с первого месяца, без комиссии и ограничений по сумме.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.akbars.ru

ЦДС «Чёрная Речка» – новый комфортабельный микрорайон с мультифункциональной средой для жизни и отдыха. Квартал состоит из девяти разновысотных корпусов от 10 до 14 этажей, рассчитанных на 4800 квартир. Все здания спроектированы в соответствии с современными стандартами европейской архитектуры и имеют собственное закрытое внутридворовое пространство, где разместятся зоны отдыха и детские игровые площадки. Для удобства автомобилистов в комплексе предусмотрены подземные автостоянки на 2688 машиномест. Для маленьких жителей комплекса ЦДС «Чёрная Речка» будут возведены школа и два детских сада.

ПАО «АК БАРС» лицензия Центрального банка №2590 от 12.08.2015г. 

Справка о  Группе ЦДС

ЦДС «Чёрная Речка» – застройщик ООО "Городская Перспектива", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru

Новости компаний
«Главстрой-СПб»
26.07.2018 17:15

Коммерческие помещения в ЖК «Северная долина» стали еще доступнее

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» разработала специальное предложение на коммерческие помещения в 19 квартале ЖК «Северная Долина». Теперь стоимость объектов начинается от 80 000 рублей за кв. м. Данные помещения могут быть особенно интересны социально-ориентированному бизнесу.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
26.07.2018 16:54

Всем 1,8 по интернет-эквайрингу

Банк «Санкт-Петербург» объявляет акцию «Всем 1,8% по интернет-эквайрингу»*
Группа компаний «ЦДС»
26.07.2018 16:06

Жилой комплекс ЦДС «Чёрная Речка» аккредитован еще одним банком

ПАО «АК БАРС» Банк аккредитовал жилой комплекс ЦДС «Чёрная Речка». Ипотечные кредиты выдаются по ставке от 8,9%
Фото предоставлено группой по связям с общественностью ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М.Никифорова МЧС России
26.07.2018 15:55

Персональные данные пациентов медцентра МЧС (ВЦЭРМ) закрыл «на ключ» Газинформсервис

Медицинские персональные данные – ходовой товар в мире. Киберпреступники продают его на черном рынке США по 50 долларов за штуку (данные World Privacy Forum).
Строительный холдинг «ПСК»
26.07.2018 14:23

Строительный холдинг «ПСК» ввёл в эксплуатацию клубный дом бизнес-класса LOOK

24 июля 2018 года «ПСК» получил акт ввода в эксплуатацию клубного дома бизнес-класса LOOK на углу Лиговского проспекта и Прилукской улицы.
ПАО «Группа ЛСР»
26.07.2018 12:13

Успейте купить квартиру до повышения цен

С 1 августа «Группа ЛСР» повышает цены на квартиры в жилых комплексах «Новая Охта», «Цветной город», «Цивилизация» и «Звездный дуэт». Успейте приобрести квартиру до повышения цен
Магазин "Кей"
26.07.2018 12:09

Геймерская мебель: обустраиваем рабочее место вместе с КЕЙ

Профессиональные геймеры ответственно подходят не только к сборке игрового оборудования, но и к обустройству собственного рабочего места. Какая геймерская мебель существует - рассказывает КЕЙ
АО «Строительный трест»
26.07.2018 11:16

Новый лот ЖК NEWПИТЕР введен в эксплуатацию

Компания «СТ-Новоселье» (входит в объединение «Строительный трест») получила разрешение на ввод в эксплуатацию 5 лота жилого квартала NEWПИТЕР в городском поселке Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области
ГК «Эталон»
26.07.2018 11:14

«Ипотека за 1 день» на строящиеся объекты «Эталон ЛенСпецСМУ»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») совместно с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» запустила сервис «Ипотека за один день», который позволяет получить одобрение кредита на жилье в день обращения
СК «Полис Групп»
25.07.2018 17:58

Корпус №2 ЖК «Полис на Неве» возведен под крышу

Компания «Полис Групп» продолжает возведение жилого комплекса «Полис на Неве» на Октябрьской набережной, 44.
Setl City
25.07.2018 12:48

Проекты Setl City стали номинантами архитектурного конкурса «Золотой Трезини»

Жилые комплексы Setl City – Stockholm, «Дом у Ратуши» и «Семь столиц» – претендуют на победу в архитектурно-дизайнерском конкурсе «Золотой Трезини». Они вошли в состав десяти лучших строительных проектов, отмеченных жюри по итогам квалификационного отбора
Группа компаний «ЦДС»
25.07.2018 12:24

Ипотека от 8,7% в жилом комплексе ЦДС «Чёрная Речка»

Северо-Западный банк Сбербанка аккредитовал жилой комплекс ЦДС «Чёрная Речка». Ипотечные кредиты выдаются по ставке от 8,7% на срок до 30 лет.