Жилой комплекс ЦДС «Чёрная Речка» аккредитован еще одним банком

Группа компаний «ЦДС»

ПАО «АК БАРС» Банк аккредитовал жилой комплекс ЦДС «Чёрная Речка». Ипотечные кредиты выдаются по ставке от 8,9%

Комплекс возводится в Приморском районе Санкт-Петербурга, в непосредственной близости сразу от двух станций метро: «Чёрная речка» и «Лесная». На старте продаж стоимость предложения начинается от 3,6 млн руб.

Ак Барс Банк предоставляет ипотечные кредиты для покупки квартир в жилом комплексе ЦДС «Чёрная Речка» по ставке от 8,9% годовых, сумма кредита от 500 тыс рублей до 8 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос составляет от 20% от стоимости выбранной недвижимости. В качестве первоначального взноса возможно использование материнского капитала. Кредит может быть предоставлен на срок от 1 года до 25 лет.

Для семей, в которых с 1 января 2018 года родился второй или третий ребенок, Ак Барс Банк предлагает специальные условия кредитования. Данная категория покупателей может воспользоваться программой «Семейная ипотека» и получить кредит со ставкой от 6% годовых в течение трех лет при рождении второго ребенка и пяти лет при рождении третьего ребенка. В случае, если в период действия льготной ставки в семье родится третий ребенок, то общий льготный период будет достигать 8 лет. По истечении льготного срока ставка по кредиту будет установлена на уровне ключевой ставки Банка России на дату заключения кредитного договора, увеличенной на 2 процентных пункта. Cумма кредита от 500 тыс рублей до 8 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос составляет от 20% от стоимости выбранной недвижимости.

Комиссии за выдачу средств не предусмотрены. Частичное и полное досрочное погашение кредита возможно в любое время, начиная с первого месяца, без комиссии и ограничений по сумме.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.akbars.ru

ЦДС «Чёрная Речка» – новый комфортабельный микрорайон с мультифункциональной средой для жизни и отдыха. Квартал состоит из девяти разновысотных корпусов от 10 до 14 этажей, рассчитанных на 4800 квартир. Все здания спроектированы в соответствии с современными стандартами европейской архитектуры и имеют собственное закрытое внутридворовое пространство, где разместятся зоны отдыха и детские игровые площадки. Для удобства автомобилистов в комплексе предусмотрены подземные автостоянки на 2688 машиномест. Для маленьких жителей комплекса ЦДС «Чёрная Речка» будут возведены школа и два детских сада.

ПАО «АК БАРС» лицензия Центрального банка №2590 от 12.08.2015г.

Справка о Группе ЦДС

ЦДС «Чёрная Речка» – застройщик ООО "Городская Перспектива", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru