Washington Post: В США Бутина любила "обнаженного Путина" и "яростно" защищала Россию

Американские журналисты опросили однокурсников и людей, знавших Марию Бутину, и выяснили, что названная иноагентом россиянка была фанатом Владимира Путина и современной России.

В Американском университете Вашингтона, который закончила Мария Бутина, помнят девушку за ее открытую "яростную" пророссийскую позицию. Об этом 26 июля сообщает издание Washington Post.

По словам автора статьи, однокурсники вспоминают, что на телефон Марии Бутиной был надет чехол с фотографией Владимира Путина. На этом снимке президент РФ изображен верхом на коне, с обнаженным торсом. В ресторане Бутина могла купить всем водки. Кроме того, она неоднократно хвасталась, что работала на российское правительство.

Несмотря на любовь к России, студенты, знавшие Бутину, были удивлены, когда узнали о выдвинутых против россиянки обвинений. "Представьте, вы приезжаете в Вашингтон учиться, скажем, из сельской Пенсильвании и через пару месяцев узнаете, что сидели рядом с русским шпионом?" – заявил один из однокурсников.

Преподаватели вспоминают, что Бутина никогда не стеснялась быть защитником российской политики на международной арене, в частности выступив за действия Москвы в Крыму. Кроме того, во время дискуссии о влиянии российских хакеров на политику США Бутина обвинила Америку в прибегании к аналогичной тактике.

Мария Бутина была задержана в США 15 июля по обвинению в связях с российской разведкой и работе иностранным агентом без регистрации. По версии ФБР, она предлагала секс в обмен на должности в американских организациях. 18 июля суд постановил, что Бутина при отсутствии социальных связей на территории США, под тяжестью обвинений, предусматривающих 15-летний срок лишения свободы, и с учетом собранных доказательств не может рассчитывать на меру пресечения в виде залога. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с госсекретарём США Майком Помпео 21 июля потребовал освободить россиянку, заявив, что обвинения сфабрикованы.