За самопровозглашенным президентом СССР пришла военная контрразведка

Сотрудники Федеральной службы безопасности провели обыск в квартире самопровозглашенного президента СССР Сергея Тараскина. Контрразведка всерьез воспринимает человека, который называет Михаила Горбачева дезертиром.

О следственных действиях в квартире Тараскина в подмосковном Зеленограде 26 июля сообщает РБК. ФСБ изъяла документацию о деятельности организации «СССР», типографскую продукцию, аудио- и видеоматериалы. Оперативников сопровождали их полицейские коллеги из зеленоградского Центра «Э».

Уголовное дело возбуждено по статье 280 УК «Публичные призывы к экстремистской деятельности» следственным управлением ФСБ по Центральному военному округу. 56-летнего Тараскина и его 52-летнего соратника Александра Соловьева доставили к следователю, допросили в качестве свидетелей и отпустили.

У Сергея Тараскина имееется круг единомышленников, которые периодически собираются на семинары. Самоназванный глава СССР называет Михаила Горбачева дезертиром и упрекает солдат и офицеров Советской армии, ни один из которых не решился занять ответственный пост. Пришлось ему самому.

Тараскин ранее работал зубным врачом, миссию президентства он возложил на себя в 2010 году.