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Бизнес
26.07.2018 15:41
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Продуктовые сети ждет игра на выбывание. Кто окажется слабым звеном

Ситуация на российском продовольственном рынке не вдохновляет инвесторов. Акции крупнейших ретейлеров - «Магнита», Х5, «Ленты» и «О'кей» - с начала года просели на 10 - 40%.

Продуктовые сети ждет игра на выбывание. Кто окажется слабым звеном

Олег Харсеев/Коммерсантъ

Теплая погода и проведение чемпионата мира по футболу оживили российский потребительский рынок. По данным Росстата, продажи еды, напитков и табака выросли в июне на 3,2% к прошлому году. Второй квартал в целом тоже оказался удачнее начала года. В апреле – июне россияне потратили на еду 3,6 трлн рублей, что на 2,4% больше, чем год назад. Тогда как по итогам всего первого полугодия рост составил только 2,2%. Но крупные продуктовые сети позитива не ощутили — их выручка стала расти медленнее, у многих упал трафик или средний чек. Возможности экстенсивного роста себя почти исчерпали, предупреждают эксперты, – начинается игра на выбывание.

Из лидеров продуктового рынка, публикующих промежуточные операционные итоги, пока лучше всего чувствует себя X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). Темпы роста выручки во втором квартале (+19,4%, до 380,8 млрд рублей) оказались лишь немногим ниже, чем по итогам всего первого полугодия (+19,8%, до 731,19 млрд рублей).

Позитивную динамику обеспечил  в основном запуск новых магазинов — в целом по стране во втором квартале было открыто 477 торговых точек. А вот у уже работающих магазинов падал средний чек — на 0,8% в «Пятерочке» и на 1,9% в «Перекрестке». В «Карусели» средняя сумма покупки выросла на 2,5%, но трафик упал на 2,8%.

«Лента» в апреле – июне заработала 99,8 млрд рублей. Ее квартальные темпы роста тоже замедлились: 16,6% по сравнению с 18,2% в первом полугодии в целом. Из-за запуска новых магазинов, которые еще не начали работать в полную силу, средний чек компании упал на 3,5% во втором квартале. 

Продажи сопоставимых (работающих больше года) торговых точек остались в плюсе. Но и здесь динамика ухудшилась по сравнению с первым кварталом: если с начала года рост составил 4,8%, то за последние три месяца только 3,5%. Чемпионат мира по футболу оказал позитивное влияние на супермаркеты, но негативно сказался на гипермаркетах «Ленты», отметил ее глава Ян Дюнинг. Судя по динамике трафика и среднего чека, потребители, желая уделять больше времени на просмотр матчей, стали чаще заходить в магазины поближе к дому и совершали менее масштабные покупки.

Хуже обстоят дела у «Магнита». С начала года выручка ретейлера выросла на 7,2%, до 595,3 млрд рублей. Но во втором квартале продажи увеличились только на 6,5%, до 306,7 млрд рублей. Но если супермаркеты и магазины у дома замедлили темпы роста, то гипермаркеты отчитались о снижении продаж на 5,2%.

Работающие больше года точки теряли покупателей, причем во всех форматах. Так, у гипермаркетов число покупателей упало во втором квартале на 0,4%, средний чек на 6,7%. У магазинов у дома — на 2,2% и 3,3% соответственно. У супермаркетов — на 2,8% и 3,3%.

Негативную динамику компания объяснила «усилением конкуренции и каннибализацией» (эффект, когда магазины сети «отъедают» выручку друг у друга). Замедление темпов инфляции не позволило увеличивать выручку за счет роста цен. Наконец, Пасха в этом году  выпала на период до выплаты зарплат, что сдержало рост трат в магазинах сети, пояснили в «Магните».

«О'кей», который единственный из ретейлеров отчитался о снижении выручки, в своих неудачах винит конкурентов и мундиаль. Во втором квартале продажи компании упали на 10,6% по сравнению с прошлым годом, до 37,4 млрд рублей. По итогам полугодия снижение составило 8,7% – до 77, 2 млрд рублей.

Причиной уменьшения оборота стала продажа части бизнеса Х5 Retail Group. Скорректированный с ее учетом показатель выручки снизился только на 2,5%. Но ретейлер признает, что из-за  давления соперников по рынку ему пришлось снижать цены на полках больше, чем он рассчитывал. Негативно повлиял на оборот и мундиаль, но как именно, не уточнятся. В итоге продажи сопоставимых гипермаркетов упали на 5,4%. Зато дискаунтеры «Да!» смогли увеличить как число покупателей, так и средний чек.

Инвесторов операционные итоги сетей тоже не впечатляют. Котировки ценных бумаг всех четырех ретейлеров демонстрируют отрицательную динамику в последние полгода. Сильнее всего просели акции «Магнита». Если 2 января они стоили на Лондонской фондовой бирже $27,37, то на закрытии торгов 25 июля $15,76 (-42%). Ценные бумаги Х5 подешевели на 30%, с $39,02 до $27,2, «О'кей» – на 18%, с $2,5 до $2,04. Сравнительно небольшое снижение у «Ленты» – на 10%, с $5,81 до $5,24.  

Отчетность «Магнита», опубликованная 26 июля после других игроков, подтвердила тренд на снижение трафика и среднего чека в продовольственной рознице. «Рост выручки обеспечивается за счет открытия новых магазинов, но темп роста торговых площадей также замедляется. Инвесторы перестают видеть перспективы ускорения динамики сектора в целом и сокращают долю ретейла в инвестиционных портфелях. Этим обусловлено снижение котировок по всему сектору», – говорит аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

На стоимость ценных бумаг ретейлера влияла и геополитика. Так, после обнародования информации о новых американских санкциях в начале апреля котировки участников рынка резко пошли вниз, хотя прямого влияния на их бизнес меры американского правительства не оказали. Кратковременный эффект акции также ощущали от кадровых перестановок —  ценные бумаги «Магнита» подешевели после известия о продаже пакета основателя Сергея Галицкого ВТБ и выросли в цене после прихода в компанию экс-главы «Пятерочки» Ольги Наумовой.

Другой крупный продуктовый ретейлер, «Дикси», торговавшийся на Московской бирже, вовсе принял решение уйти с нее в начале июля. По всей видимости, компания тоже столкнулась со снижением выручки и оттоком покупателей и сокращением, считает Алексей Калачев. Чтобы не ухудшать капитализацию, которая может понадобиться для привлечения большого кредита на развитие или для продажи сети, владельцы приняли решение о делистинге, отмечает эксперт. Насколько критичным оказалось положение ретейлера, судить сложно — отчетность за полугодие он не опубликовал. Но ухода с биржи других игроков эксперты пока не ждут. «Компании уходят с биржи, если не достигают цели – привлечения капитала инвесторов. У «Магнита» или Х5 таких проблем нет», – заключает  Алексей Калачев.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

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