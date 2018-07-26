Борода, усы и высокий рост. Знакомый отравленной в Эймсбери пары описал подозреваемого по делу о «Новичке»

Джош Харрис, проходящий ключевым свидетелем по делу об отравлении «Новичком» в Эймсбери, 26 июля описал РБК фото подозреваемого, которое ему показали в полиции. Очевидец признался, что встретил этого человека в компании Чарли Роули и Дон Стерджес в день отравления у парка Queen Elizabeth Gardens в Солсбери.

По словам Харриса, подозреваемый — высокий мужчина (выше 180 сантиметров), европеец. Он носит черную бороду и усы. В тот день на нем была кожаная куртка. Пара, рядом с которой находился незнакомец, была в приподнятом расположении духа, ничего не вызывало подозрений. Сопровождал ли пару предполагаемый подозреваемый, Харрис не знает.

Напомним, Чарли и Дон отравились в Эймсбери 30 июня, после чего их увезли в госпиталь в Солсбери. Предположительно пара нашла флакон с отравляющим веществом в том же парке, откуда забрали Скрипалей. Позже женщина нанесла вещество на лицо и руки, доза яда оказалась смертельной – Стерджес скончалась в больнице. А вот Роули поправился и выписался из больницы. С момента отравления до возвращения в сознание британца прошло около 10 дней. В отличие от него, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль заговорил только через месяц.