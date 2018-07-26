Из горящей квартиры в Ульянке спасли двоих

Огонь отрезал путь к отступлению двум горожанам в Кировском районе Петербурга. Как рассказали днем 26 июля очевидцы в социальных сетях, дым повалил из квартиры на пятом этаже, в это время её обитатели спасались на балконе.

В пресс-службе ГУ МЧС по городу «Фонтанке» сообщили, что сигнал о возгорании на улице Козлова, 23, поступил в 14.24. Пламя охватило коридор и комнату в квартире на последнем этаже хрущевки. Спасатели эвакуировали из горящего помещения двух человек, их на месте происшествия осмотрели медики.

К 14.46 пожар локализовали.

Ранее спасатели выезжали на Манчестерскую улицу в Выборгском районе. Там на территории завода «Светлана» тушили воспламенившиеся теплицы.