Заключенного воспитывали, ломая по ребру каждые 18 минут. Еще один сотрудник ФСИН задержан за пытки

В Калининграде возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудником ФСИН. Трехчасовая пытка стоила заключенному десяти сломанных ребер.

Как сообщает 26 июля глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, дело возбуждено в отношении замначальника отдела безопасности ИК-9 калининградского УФСИН Даврона Хакимова.

По версии следствия, майор внутренней службы с соучастниками устроил экзекуцию заключенному Картавых 30 января 2018 года. В течение трех часов его избивали руками и ногами. Медики зафиксировали перелом десяти ребер.

В колонии № 9 ищут другие случаи избиения.

Тотальная проверка ФСИН на обращение с заключенными началась после публикации видеозаписи с пытками в колонии Ярославля. Осужденного Евгения Макарова избивали дубинками за то, что он назвал сотрудника отдела безопасности Алексея Бровкина «псиной рыжей». В истязаниях участвовали около десяти человек. Под арест отправлены шестеро, в том числе Бровкин. Дело возбудили 20 июля 2018-го, хотя Макарова пытали еще год назад.

22 июля в исправительной колонии Брянской области был убит осужденный, задержан и арестован сотрудник ФСИН.