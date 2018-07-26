Британские истребители в Румынии поднимались на перехват российского бомбардировщика над Черным морем

Два базирующихся в Румынии истребителя Typhoon ВВС Великобритании поднялись в воздух по тревоге из-за приближения к воздушному пространству НАТО над Черным морем российского военного самолета.

Об этом 26 июля сообщает Reuters со ссылкой на британские ВВС. Издание уточняет, что истребители Typhoon базируются на румынской авиабазе Михаил Когэлничану неподалеку от города Констанца. Якобы в этом районе был замечен российский бомбардировщик. Правда, в ВВС Великобритании уточнили, что самолет так и не вошел в воздушное пространство НАТО — истребители какое-то время патрулировали его, а потом вернулись на базу.