Редакция Forbes обратилась в прокуратуру после исчезновения статьи о братьях Магомедовых

Получив августовский номер российской версии журнала Forbes, сотрудники редакции не нашли статьи «Дела семейные» о подозреваемых в хищении 2,5 миллиардов рублей братьях Магомедовых.

Журналисты утверждают, что исчезнувший материал без их ведома был заменен на другой текст уже в типографии. Редакция требует установить, кто стоит за снятием расследования с печати.

Как 26 июля сообщает «Медуза», сотрудники российской версии делового издания обратились в московскую прокуратуру, настаивая на том, что произошедшее нарушает закон о СМИ, который запрещает вмешиваться во внутренние дела редакции.

Forbes выложил в Сеть исчезнувшую статью о бизнесе владельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых.

Напомним, что это не первый раз, когда редакция Forbes сообщает о вмешательстве в свои внутренние дела. Так, бывший главный редактор Николай Усков ранее обвинил владельца делового издания Александра Федотова в давлении на редакционную политику. Ускову пришлось уволиться.