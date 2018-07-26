В автобусе на Обводном канале нашли две коробки с пресмыкающимися нелегалами

В Петербург из Белоруссии привезли коробки со змеями. Их обнаружили 26 июля сотрудники полиции и чиновники комитета по природопользованию во время рейда на автовокзале на Обводном канале.

Как рассказали «Фонтанке» чиновники, водитель автобуса перевозил пресмыкающихся нелегалов из Минска за вознаграждение. Запечатанные коробки доставили в центр реабилитации «Сирин», где ветеринары вскрыли упаковку и обнаружили в девяти контейнерах маисовых полозов.

Владелец змей пока не объявился. Предполагается, что виновные в нарушении правил перевозки животных будут привлечены к ответственности.

На данный момент полозы хорошо себя чувствуют, но проведут в карантине месяц – у них отсутствуют сопроводительные документы.