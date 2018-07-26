Происшествия
В автобусе на Обводном канале нашли две коробки с пресмыкающимися нелегалами
В Петербург из Белоруссии привезли коробки со змеями. Их обнаружили 26 июля сотрудники полиции и чиновники комитета по природопользованию во время рейда на автовокзале на Обводном канале.
Как рассказали «Фонтанке» чиновники, водитель автобуса перевозил пресмыкающихся нелегалов из Минска за вознаграждение. Запечатанные коробки доставили в центр реабилитации «Сирин», где ветеринары вскрыли упаковку и обнаружили в девяти контейнерах маисовых полозов.
Владелец змей пока не объявился. Предполагается, что виновные в нарушении правил перевозки животных будут привлечены к ответственности.
На данный момент полозы хорошо себя чувствуют, но проведут в карантине месяц – у них отсутствуют сопроводительные документы.
Справка:
Маисовый полоз, или пятнистый лазающий полоз, или красная крысиная змея (лат. Pantherophis guttatus) — неядовитая змея семейства ужеобразных рода Pantherophis, обитающая в Северной Америке. Популярна в частных коллекциях любителей рептилий, где известна как маисовый полоз, или гутата. Вырастают до размеров 1,2-2 метра, но в подавляющем большинстве случаев их размер не превышает 1,2-1,5 метра. Средняя цена в зоомагазинах — около 4-5 тысяч рублей.