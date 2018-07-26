«Фонтанка» ищет корреспондента в рубрику «Бизнес»
Редакция интернет-газеты «Фонтанка.ру» объявляет о вакансии корреспондента, имеющего опыт работы в деловой сфере.
Ключевые требования: знание специфики, основных спикеров, наличие источников в бизнес-сообществе Петербурга; умение легко и доступно писать о сложном, работать с базами данных, профильными ресурсами; опыт работы в деловых изданиях.
Условия работы: в офисе, ненормированный рабочий день, трудоустройство по ТК, зарплата по итогам собеседования.
Резюме присылать по адресу job@fontanka.ru